SCB-analys: Coronakrisen kan kosta ekonomin flera hundra miljarder

Artikeln bygger på en input-output-analys av den svenska ekonomin.

I de så kallade input-output-tabellerna beskrivs hur olika branscher hänger samman genom att bruttoproduktionen i en bransch utgör input i andra branscher, samt hur en förändrad efterfrågan slår på olika branscher i ekonomin.

Input-output-beräkningarna utgår från nationalräkenskapssambanden. Till dessa fogas i denna analys förädlingsvärden, sysselsättning och växthusgaser per bransch.

Framskrivning av data från input-output-tabeller år 2017, har gjorts dels med hjälp av kvartalsstatistik från SCB till och med 2019, dels med hjälp av konjunkturinstitutets prognosdatabas fram till och med 2020.

Med sysselsatta avses i denna analys antalet personer utifrån en uppskattad genomsnittlig årsarbetstid under 2020 på 1 700 timmar per heltidsanställd. Detta innebär att antalet sysselsatta i analysen inte inkluderar korttidspermitteringar (som innebär att en person inte jobbar men är fortsatt sysselsatt).