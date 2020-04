Wall Street backade

De ledande amerikanska börserna backade under tisdagen då flera storbolag presenterade sina siffror för Q1. Dow Jones föll 0,1 procent, S&P 500 sjönk 0,5 procent och Nasdaq minskade 1,4 procent. Detaljhandelsbolagen Gap och JC Penney steg mellan 10 och 11 procent på förhoppningen om en snar öppning av USA:s ekonomi.



SBB säljer bostadsportfölj för 1,5 miljarder kronor

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden avyttrar en bostadsportfölj med 1 259 lägenheter till fastighetsbolaget Amasten för 1,5 miljarder kronor. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 105 000 kvm fördelade på 22 fastigheter i Tranås, Motala, Karlstad och Skövde. "För tredje gången på kort tid mitt under Corona-krisen gör vi en större försäljning vilket än en gång visar på den goda likviditeten i SBBs fastighetsportfölj”, skriver Ilija Batljan, vd på SBB, i en kommentar.



Amasten har genomfört nyemission

Amasten har genomfört en nyemission av 90 miljoner stamaktier, vilket bolaget flaggade för tidigare under tisdagen i samband med köpet av SBB:s bostadsportfölj om 1,5 miljarder kronor. Teckningskursen uppgick till 7,2 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5,3 procent mot stängningskursen på tisdagen (7,6 kronor). Bolaget tillförs 648 miljoner kronor före emissionskostnaderna och riktade sig till utvalda svenska och internationella investerare, däribland Eiendomsspar, Helene Sundt, ICA-handlarnas Förbund, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Odin Eiendom samt SBB, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Klaria Pharma ska genomföra riktad nyemission

Forskningsbolaget Klaria Pharma beslutade under tisdagen att genomföra en riktad nyemission av högst 5,7 miljoner aktier. Teckningskursen är fastställd till 3,0 kronor per aktie, en rabatt motsvarande 19 procent från tisdagens stängningskurs (3,7 kronor). Emissionen tillför bolaget cirka 17,1 miljoner kronor, varav cirka 1 miljon tillförs via kvittning. Klaria meddelar samtidigt att de erhållit nya lån om 10 miljoner kronor med en löptid fram till den 30 april 2021.



Husqvarna slopar utdelningen

Styrelsen för Husqvarna har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 0,75 kronor per aktie, vilket i mars sänktes från ursprungliga 2,25 kronor per aktie. "Beslutet att helt återkalla förslaget om utdelning är i linje med de åtgärder som bolaget och styrelsen har vidtagit för att reducera påverkan av covid-19 på företaget", säget Husqvarna ordförande Tom Johnstone till Nyhetsbyrån Direkt.



Lundbergs hoppar utdelningen

Styrelsen för investeringsbolaget Lundbergs har beslutat att återkalla det tidigare förslaget om utdelning. Bakgrunden är den rådande osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.



Nordea beslutar om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Nordea Bank beslutade under tisdagskvällen om en överlåtelse av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission i enlighet med Nordeas program för rörliga ersättningar. Överlåtelsen omfattar högst 900 000 egna aktier som innehas av Nordea vilka kommer överlåtas utan vederlag till verkställande befattningshavare, andra materiella risktagare och andra befattningshavare som omfattas av programmen för rörliga ersättningar, enligt ett pressmeddelande.

Fitch sänker kreditbetyget för Italien

Ratinginstitutet Fitch sänker kreditbetyget för Italien till BBB-, från BBB. Fitch bedömer samtidigt att utsikterna för Italien är fortsatt stabila, skriver Finwire.

Xvivo utser ny vd

Bioteknikföretaget Xvivo Perfusion meddelande under tisdagskvällen att deras nuvarande vd Magnus Nilsson går i pension och efterföljs av Dag Andersson som blir ny vd och koncernchef för bolaget. Dag Andersson har tidigare varit vd för bioteknikföretaget Diaverum under 2008-2018.