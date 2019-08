“Sänkt BNP-prognos av Singapore negativt för Sverige”

Singapores regering sänker sin BNP-prognos för i år till mellan 0 till 1 procent från tidigare intervallet om 1,5 till 2,5 procent.

– Singapore, och dess ekonomi, hamnar verkligen i epicentrum för tvärniten i global handel. Tillväxten är starkt beroende av asiatisk och global handel, säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

– För Sveriges del är det negativa nyheter och en bekräftelse på en världsekonomi i uppförsbacke: Singapore är en indikator för styrkan i global handel och tillverkningsindustrin, säger Bergqvist, som tillägger att exportberoendet uppgår till cirka 50 procent av Sveriges ekonomi.

Singapores prognossänkning kom dagen efter att Sydkorea meddelat att exporten rasade med 22 procent under de första tio dagarna i augusti, skriver Finwire. Sydkoreas leveranser till Kina och USA föll med 28 respektive 19,5 procent vilket tydligt indikerar att landet drabbas hårt av handelskriget mellan de båda länderna.

Singapores handelsdepartement uppger att BNP-tillväxten i många av landets marknader under det andra halvåret väntas sakta ned eller vara ungefär som under det första halvåret, skriver Reuters.

Departementet hänvisade till ett flertal ökande ekonomiska risker, inklusive den politiska situationen i Hong Kong, handelsdispyten mellan Japan och Kina, handelskriget mellan USA och Kina, avtagande tillväxt i Kina samt brexit.

BNP ökade med 0,1 procent under det andra kvartalet, den lägsta ökningen under det senaste årtiondet, ned från 1,1 procent under det första kvartalet.

Aktiemarknaden i Singapore reagerade negativt och gick sämre än andra börser i regionen, med en nedgång för börsindex på 1,2 procent i den tidiga handeln till lägsta nivån på två månader.

Singapore har drabbats hårt av handelskriget mellan USA och Kina, vilket har stört globala leverantörskedjor. Exporten av elektronik föll med 27 procent under det andra kvartalet jämfört med ett år tidigare.

– Jag har egentligen ingen stark syn på Singapore, men det faller väl in i mönstret av svag utveckling i flera delar av världen och den dämpade världshandeln. Särskilt svagt går det i Sydostasien, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson till Realtid.

Grafen: Utvecklingen i Singapore faller väl in i mönstret av svag utveckling i flera delar av världen och den dämpade världshandeln, enligt Nordea.

– Som en följd sker det penningpolitiska lättnader på de flesta håll, med undantag av Norge vad det verkar. För svensk del understryker det risker i den globala ekonomin, vilka Riksbanken lär citera när man sänker räntebanan i september.

Singapores centralbank väntas på sitt nästa penningpolitiska möte i oktober lätta på penningpolitiken.

Förra veckan sänkte centralbankerna i Nya Zeeland, Indien och Thailand sina styrräntor och förra månaden sänkte den amerikanska centralbanken räntan för första gången på över tio år. ECB väntas också leverera nya stimulanser, nästa gång i september.

– Med tanke på att handelsspänningarna mellan USA och Kina troligtvis inte avtar i närtid, väntar vi oss att export och handelsrelaterade tjänster kommer att trycka ner ekonomin i en teknisk recesion under det tredje kvartalet”, säger Sian Fenner, Asien-ekonom vid Oxford Economics, till Reuters.