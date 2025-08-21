Ny kärnkraft för första gången på 50 år

Han är medveten om att kärnkraftsplaner är väldigt långsiktiga och betonar vikten av politisk enighet.

Från näringslivets håll kräver man politisk stabilitet, säger Kristersson.Vi är helt öppna med att diskutera kommande beslut med de andra partierna, fortsätter han och tycker sig se en anda av mer samförstånd kring kärnkraften över blockgränsen.

Står nära S

KD-ledaren Ebba Busch tycker att Socialdemokraterna länge varit tydliga med att de är för ny kärnkraft.

Jag upplever att vi står ganska nära varandra, säger hon.

Vattenfalls vd Anna Borg säger att näringslivets intressegrupp Industrikraft kommer att delta nära i den fortsatta processen, i det projektbolag som har bildats.

För att vi ska kunna investera tillsammans, säger hon.

Även staten kan bli delägare i det bolaget.

Vi kan tänka oss vara delägare i det här ägarbolaget, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).Som om det var klart

Alla partiledare uttalar sig på pressträffen som om beslutet om att bygga nya reaktorer redan var fattat, vilket det inte är än på länge. Dagens besked från Vattenfall handlar i huvudsak om att bolaget smalnat av antalet leverantörer och landat i att det i den fortsatta planeringen handlar om att bygga mindre reaktorer, så kallade SMR:er.

Jag kan konstatera att det nu kommer att byggas ny kärnkraft i Sverige, och inom rimlig tid, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Ebba Busch fyller i.

Det är inte en fråga om vi ska bygga, utan om hur snabbt och hur mycket, säger hon.