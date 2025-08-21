Regeringen och Sverigedemokraterna gläds åt Vattenfalls besked att gå vidare med kärnkraftsplanerna. För första gången på 50 år kommer det byggas ny svensk kärnkraft i Sverige, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff vid Ringhals kärnkraftverk.
Ny kärnkraft för första gången på 50 år
Mest läst i kategorin
Så lärde sig europeiska ledare att tala med Trump
Förolämpningar och hot har övergått i komplimanger. Det kan vara resultatet av de europeiska ledarnas intensivkurs i hur man ska tala med Donald Trump. Ända sedan Donald Trump blev ett namn på den politiska scenen har relationen till Europa varit präglad av spänningar och osäkerhet. Men den senaste tiden har tonen förändrats. Vid ett möte …
EU:s miljöchef rasar mot BP: "Borde skämmas"
Stora bolag som BP sinkar klimatomställningen och bidrar till ökar polarisering. Det är den tidigare klimatkommissionären Connie Hedegaards hårda omdöme. När den danska politikern Connie Hedegaard blev EU:s första klimatkommissionär 2010 var hon känd för att vara direkt och drastisk i sina uttalanden. Det har hon än en gång visat när hon nu kritiserar storföretaget …
Röken från skogsbränder mycket farligare än trott
Skogsbränderna rasar i södra Europa. Samtidigt kommer en forskningsstudie som visar att röken har större dödlighet än man tidigare känt till. Att rök från skogsbränder är dåligt att andas in känner de flesta till. Men det har ändå inte varit känt exakt hur allvarliga konsekvenserna kan bli. En ny europeisk studie står fast att hälsoriskerna …
Uppsving för biltjuvar – knäcker de nya systemen
Många trodde att högteknologiska bilar skulle sätta stopp för biltjuvar. Istället har tjuvarna lärt sig att lura säkerhetssystemen – med hjälp av avancerad utrustning. Biltjuvar har funnits lika länge som bilen. Men i takt med att bilarna blev allt mer avancerade i början av 2000-talet blev det också svårare för tjuvarna att sno åt sig …
Vindkraftsjätten i kris – investerare börjar tvivla
Ørsted ägs till hälften av danska staten och har flera stora vindkraftsprojekt på gång. Men när företaget behövde be om mer pengar förra veckan kom krisropen som ett brev på posten. Ørsted är världens största företag inom havsbaserad vindkraft. Men nu står man inför sin kanske största prövning någonsin. Efter att Ørsted aviserat en nyemission …
Han är medveten om att kärnkraftsplaner är väldigt långsiktiga och betonar vikten av politisk enighet.
Från näringslivets håll kräver man politisk stabilitet, säger Kristersson.Vi är helt öppna med att diskutera kommande beslut med de andra partierna, fortsätter han och tycker sig se en anda av mer samförstånd kring kärnkraften över blockgränsen.
Står nära S
KD-ledaren Ebba Busch tycker att Socialdemokraterna länge varit tydliga med att de är för ny kärnkraft.
Jag upplever att vi står ganska nära varandra, säger hon.
Läs mer:
Vem ska bygga Sveriges nya kärnkraft?. Realtid
Vattenfalls vd Anna Borg säger att näringslivets intressegrupp Industrikraft kommer att delta nära i den fortsatta processen, i det projektbolag som har bildats.
För att vi ska kunna investera tillsammans, säger hon.
Även staten kan bli delägare i det bolaget.
Vi kan tänka oss vara delägare i det här ägarbolaget, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).Som om det var klart
Alla partiledare uttalar sig på pressträffen som om beslutet om att bygga nya reaktorer redan var fattat, vilket det inte är än på länge. Dagens besked från Vattenfall handlar i huvudsak om att bolaget smalnat av antalet leverantörer och landat i att det i den fortsatta planeringen handlar om att bygga mindre reaktorer, så kallade SMR:er.
Jag kan konstatera att det nu kommer att byggas ny kärnkraft i Sverige, och inom rimlig tid, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.
Ebba Busch fyller i.
Det är inte en fråga om vi ska bygga, utan om hur snabbt och hur mycket, säger hon.