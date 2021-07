Safellos Frank Schuil: "The Bitcoin whitepaper mitt absoluta tips för sommaren"

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll under det första halvåret?

– Att börsnotera Safello på Nasdaq First North har varit både det mest utmanande men också det mest värdefulla under året. Hela teamet har arbetat extremt hårt för att kunna driva IPO-processen samtidigt som vi rapporterat vårt bästa kvartal någonsin.

Frank Schuil, grundare och vd, Safello

Hur ser du på rådande marknadsläge?

– På en makro-nivå så kommer det bli intressant när stimulanspaket av diverse slag kommer att upphöra i takt med att pandemin blir mer kontrollerad. Detta kan leda till marknadsförändringar. Krypto-marknaden kan gå åt båda hållen när/om detta inträffar. Utökad institutionellt kapital som numera är allokerat i industrin kan få påverkan att den dras ned i takt med börsens svängningar och efter en sådan korrigering i marknaden kan återvända uppåt och se det alternativa värde som det faktiskt är.

"Utökad institutionellt kapital som numera är allokerat i industrin kan få påverkan att den dras ned i takt med börsens svängningar och efter en sådan korrigering i marknaden kan återvända uppåt och se det alternativa värde som det faktiskt är."

Vilka var de största glädjeämne och största orosmoln under första halvåret?

– Den största milstolpen var utan tvekan vår börsnotering, och utmaningen ligger i att leverera våra löften i vårt prospekt. Utöver det så utvecklas hela krypto-industrin i rasande fart där vi just nu är inne i en ny nivå av acceptans vilket är bra för hela industrin och däri även Safello. Vi ser ett momentum just nu när det kommer till att attrahera talanger från andra startups och banker, vilket också är ett kvitto i sig att branschen i stort nått en nivå.

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?

– Det är tydligt att remote-working för digitala bolag, som Safello, inte påverkar produktivitet eller effektivitet. Faktum är att det kan till och med ha en positiv effekt på produktivitet. Vi har en arbetskultur där anställda själva får välja hur mycket man vill jobba från kontoret helt enkelt. Samtidigt vill teamet träffas, och i takt med att vi fortsätter att växa i snabb takt när det kommer till nyanställda, så är det viktigt att vi har olika typer av events och happenings för att säkerställa och vårda vår arbetskultur.

Hur kopplar du av i sommar?

– Äntligen så kommer det finnas tid åt att ladda batterierna tillsammans med familjen. Och i takt med att COVID-restriktionerna har lättats upp och möjligheten att resa är tillbaka så kommer vi resa söderut i sommar.

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

– Nick Bostrom’s Superintelligence. En svår bok att läsa, men ett mycket intressant sätt att lära sig mer om exponentiell tillväxt och AI.

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Reboot by Jerry Colonna, en ärlig bok för personer i ledarskapspositioner med fokus på mjuka värden i affärslivet som annars lätt blir ignorerade.

Vilken är den bästa bok/fackbok genom tiderna som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Det är kanske inte en bok, snarare ett whitepaper. The Bitcoin whitepaper är bara 9 sidor långt, men dess betydelse och påverkan går inte att överskatta. För alla som är nyfikna på krypto-världen och blockchain-teknologin så är detta mitt absoluta tips för sommaren.

"The Bitcoin whitepaper är bara 9 sidor långt, men dess betydelse och påverkan går inte att överskatta. För alla som är nyfikna på krypto-världen och blockchain-teknologin så är detta mitt absoluta tips för sommaren."

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?

– Tack vare den kapital-injektion Safello erhöll i samband med vår börsnotering så har det skapat förutsättningar för att bygga vidare vårt team. Utmaning med att skala upp bolag utan att tumma på företagskultur och dedikation är välkänd men likväl väldigt verklig för oss, och där kommer vår nyligen anställda COO Andreas Kennemar komma in och leda arbetet.