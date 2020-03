Så påverkas advokaterna av coronaviruset

Advokatsamfundet har nyligen presenterat riktlinjerna “Information med anledning av coronavirus”. I riktlinjerna uppmanar de advokatbranschen att följa Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters råd kring möten och sammanträdanden. De vädjar även till branschen att använda digitala lösningar och telefon i så stor utsträckning som möjligt.



“Samfundet vill erinra om att advokater och advokatbyråer i möjligaste mån under rådande förhållanden bör ta hjälp av telefon och andra tekniska hjälpmedel vid klientkontakter”, skriver Advokatsamfundet i riktlinjerna.



Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansarbete, betonar Advokatsamfundet vikten av att all personal iakttar den tystnads- och diskretionsplikt som följer av god advokatsed.



– Advokatsamfundet får en hel del frågor om hur advokater ska förhålla sig till Corona-viruset och dess utbredning i sin verksamhet och vi besvarar dem löpande. För att underlätta ytterligare för ledamöterna i olika frågeställningar publicerar vi information också på vår hemsida både kring klientkontakter men också om domstolsförhandlingar och vilka särskilda åtgärder vi på samfundet har vidtagit. Jag reflekterar också en del över situationen i min blogg på hemsidan, säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Adovokatsamfundet.

Adovokatsamfundet uppmanar advokater att i varje nytt fall utvärdera följande aspekter: Advokatens egen hälsa, risken att smitta någon annan, risken att själv bli smittad samt hur klientens intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och god advokatsed.



Vid tecken på sjukdom uppmanas advokaterna att inte besöka domstolar, andra myndigheter eller kontor utan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma.



“Självklart har advokaten också en medborgerlig plikt att inte sprida smitta i onödan samt därmed också att ta hänsyn till sin egen och andras hälsa”, skriver Advokatsamfundet i riktlinjerna.



Samfundet ber även branschen att beakta de nya åtgärder svenska domstolar och myndigheter satt i verket efter coronakrisen. Solna Tingsrätt och Eskilstuna Tingsrätt har exempelvis begränsat sina expeditions- och telefontider.



Att många fall nu skjuts på framtiden, efter utvecklingen i coronaviruset, är något för branschen att ta hänsyn till.



“Tingsrätternas beredskap för att förordna offentliga försvarare utanför ordinarie kontors- och beredskapstid har skjutits fram från den 1 april till den 1 september 2020 med anledning av det mycket ansträngda läget vid landets domstolar på grund av det nya coronaviruset”, skriver Advokatsamfundet i riktlinjerna.



På Advokatsamfundet har de vidtagit egna initiativ i ledamöternas intressen.



Samfundet har i en skrivelse till Domstolsverket vädjat om att de ska verka för en samlad dialog mellan domstolarna kring ärenden som förskottsbetalning och delbetalning. Domstolsverket har i sin tur svarat att detta är upp till var domstol att fatta beslut om.



“Mot bakgrund av Domstolsverkets svar vill Advokatsamfundet erinra om möjligheten att göra framställningar om förskottsbetalningar i de enskilda fallen i enlighet med de bestämmelser som finns i rättshjälpslagen, rättshjälpsförordningen samt praxis”, skriver Advokatsamfundet.



Advokatsamfundet har även gjort en hemställan till Justitiedepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att advokater som utför uppdrag i domstolar ska anses ha en samhällsviktig funktion, något de fått medhåll kring från MSB som har tagit med offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägarbiträden i listan på samhällsviktiga verksamheter.



Advokatsamfundet har också fått dispensansökningar från advokater som vill få möjlighet till tidsbegränsat arbete inom vård och omsorg under rådande omständigheter, något som styrelsen kommer att pröva inom kort.



De väljer att även ställa in Advokatsamfundets planerade examinationer och kurser tills vidare.



“Mot bakgrund av den exceptionella situation vi befinner oss i vad beträffar coronaviruset, sjukdomen covid-19 och riskerna för smittspridning har Advokatsamfundet beslutat att ställa in samtliga Advokatsamfundets/Advokatakademiens kurser och examinationer tills vidare”, skriver Advokatsamfundet.



Flera av de tidigare fysiska fortbildningskurserna kommer erbjudas digitalt. Andra inställda kurser skjuts fram till hösten.



Hur har mottagandet varit?

– Det har varit positivt, informationen uppskattas. Beroende på verksamhetsområde har olika advokater skilda frågeställningar, vi är måna om att möta ledamöternas frågor så tydligt som möjligt. Huvudsakligen är det helt nya typer av frågor som uppstår och det är viktigt för oss att erinra om att advokater har, precis som alla medborgare, ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan samtidigt som de i sin yrkesroll har som främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot klienten och att tillvarata klientens intressen på bästa sätt inom ramen för lag och god advokatsed, säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare Adovokatsamfundet.