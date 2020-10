Så är den efterlängtade SUV:en: ”Blev riktigt överväldigad”

Vad får du om du kombinerar 120 år av erfarenhet med det allra senaste i teknikväg?

Jo, en av de lyxigaste och mest efterlängtade elbilarna på marknaden.

– Utan att överdriva så är det en helt ny upplevelse att få köra iväg med en EQC, säger Elin Fröjmark på Mercedes-Benz.

För hela 120 år sedan lades grunden till vad som skulle bli ett av världens mest kända och uppskattade bilmärken: Mercedes-Benz.

I ett århundrade har märkets fokus på innovation och design gjort flera av modellerna som släppts till vördade stilikoner inom branschen. En av Mercedes-Benz största framgångar kom med den dieseldrivna W123, som sålts i över 2,7 miljoner exemplar.

"Ny upplevelse att köra en EQC"

Men nu går märket in i en helt ny era: Den elektriska.



Under 2019 släpptes nämligen Mercedes-Benz första helt eldrivna modell i serien EQ. En mellanstor SUV som markerar startskottet för ett helt nytt varumärke hos Mercedes-Benz.

– Anledningen till att just SUV:en EQC blev först ut är för att det segmentet växer mest, både i Sverige och i världen. Det här är elbilen som vi tror att flest önskar sig just nu, säger Elin Fröjmark, produktansvarig för personbilar hos Mercedes-Benz Sverige.

Elin Fröjmark, produktansvarig för personbilar hos Mercedes-Benz Sverige.

– Men under paraplyet ”EQ”, som är vårt elektriska produkt- och teknologivarumärke kommer vi de närmaste åren släppa flera helt elektriska modeller i olika varianter och storlekar. Vi räknar även in våra 26 olika typer av laddhybrider och över 60 mildhybrider där.

Och att just EQC fick bana vägen för den nya elbilssatsningen kommer alla som sätter sig bakom ratten snabbt att förstå. EQC är nämligen fullmatad med lyx och finesser:

De dubbla motorerna som tillsammans ger en effekt på 408 hästkrafter tar EQC från noll till hundra på blott 5,1 sekunder.

Batteriet räcker upp till 44 mil, och bilen guidar själv föraren till närmaste laddningsplats när det behövs en påfyllning.

Förutom tystnaden i kupén finns en rad system för att göra körupplevelsen så behaglig som möjligt, bland annat ENERGIZING Paket Plus, som piggar upp och skämmer bort föraren, MBUX augmented reality som hjälper till med navigationen, och en surroundljudanläggning i toppklass.

Instrumentpanelen styr du enkelt via handrörelser.

– Jag överdriver inte när jag säger att det var en helt ny upplevelse att köra EQC för första gången. I mitt arbete är jag bortskämd med att kunna köra många fina bilar, men EQC överträffade alla mina förväntningar. Det första jag slogs av var känslan av premium och komfort, inredningen utmärks verkligen av stilren design och hög kvalitet, säger Elin Fröjmark.

”Väldigt många kunder har väntat på den här bilen”

Men enligt henne är det först när motorerna går igång som det riktigt roliga börjar.

– Då blev jag riktigt överväldigad. EQC bjuder på en otrolig kraft direkt, accelerationen är bara “wow”. Och ute på vägarna är den otroligt tyst och skön, det känns som att man bara glider fram, berättar hon.

Just komforten och tystnaden i kupén är något som Mercedes-Benz ingenjörer har lagt lite extra energi på. Genom att reducera så mycket ljud och så många vibrationer som möjligt bjuder EQC på en riktigt raffinerad körupplevelse.– Sedan gläder det mig också att EQC håller precis den höga säkerhetsnivån och premiumkänslan som man förväntar sig av Mercedes-Benz.

– Ja, om det har! Vi har väldigt många trogna kunder som har väntat på den här satsningen, och nu kan de äntligen köra iväg med en elbil som det står Mercedes-Benz på. Glädjande nog ser vi också att lanseringen av EQC har lett till att många nya stjärnkunder har tänts, säger Elin Fröjmark.



