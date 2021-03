Rutger Arnhult vann strid om ordförandeposten i Castellum

Fastighetsbolaget Castellum höll årsstämma i dag den 25 mars genom poströstning. Stämman beslutade om en utdelning på 6,90 kronor per aktie, fördelat på halvårsvist utbetalning på vardera 3,45 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.



Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och beslutade om om­val av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg samt om nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing till styrelse­leda­möter för tiden intill nästa årsstämma. Till ny styrelseordförande valdes Rutger Arnhult.





Rutger Arnhult är storägare i fastighetsbolagen Klövern och Corem. Han kommer dock att avgå som vd i Klövern samt avgå som styrelseledamot i Corem.