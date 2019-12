Robotrådgivare fyller på kassan men ratar riskkapital

Opti fyller på kassan men ratar riskkapital

Opti fyller på i kassan med 50 miljoner kronor. Samtidigt uppges robotrådgivaren valt att rata investeringar från riskkapitalbolag trots att man skulle kunna ta in 20-30 miljoner kronor till – utan ansträngning, enligt DI Digital.

– Vi fick större intresse än vi hade väntat oss och vår plan var inte att ta in så här mycket pengar. Vi har medvetet valt att ta in privata investerare, men inte någon VC-fond eller industriaktör. Anledningen till det är att vi har ett väldigt långsiktigt bolagsbyggande samtidigt som vill vara oberoende från storbankerna, säger vd och medgrundare Jonas Hombert.

Under 2019 har Opti fyllt på med riskkapital på totalt 50 miljoner kronor. En stor del av pengarna kommer från investerarna Staffan Persson och familjen Wilkne, som fortsätter att pumpa in pengar i Opti som nu värderas till drygt 250 miljoner kronor.

Krisande Wework tar in 16 miljarder i nytt kapital

Wework tar in motsvarande drygt 16 miljarder kronor genom en ny finansieringsrunda som letts av bland annat Goldman Sachs, enligt Omni Ekonomi som citerar Bloomberg.

I början av året var Wework ett av världens högst värderade startupbolag. Efter ekonomiska bekymmer blottat sig fick man under den tidiga hösten ställa in den planerade börsnotering.

Kontanter försvunna från Riksbanken

En internrevision visar på brister vid Riksbankens kontanthanteringskontor i Broby i närheten av Arlanda, enligt Dagens Industri som talat med källor. Det finns en misstanke om att mindre mängder kontanter försvunnit.

Qliro vinstvarnar

E-handelskoncernen Qliro vinstvarnar för det fjärde kvartalet. Bakgrunden är en svag utveckling för dotterbolaget nelly som bedöms uppvisa ett negativt rörelseresultat, enligt ett pressmeddelande.

Niam stärker det danska teamet

Fastighetsbolaget Niam har anställt Maria Winther Fladeland som chef för förvärv. Hon har nyligen arbetat som transaktionschef på Focus Asset Management. Hon börjar arbeta den 2 januari 2020. I augusti anställdes Merete Kjær Buchgreitz som vice finanschef och kommer nyligen från en roll som revisions och skattechef på NNIT. Båda blir en del av det danska teamet som leds av landschefen Michael Berthelsen.

Volvokoncernen och Isuzu Motors bildar strategisk allians

Volvokoncernen och Isuzu Motors undertecknade idag en icke-bindande avsiktsförklaring med syfte att bilda en strategisk allians inom kommersiella fordon, framgår det av ett pressmeddelande. Med detta vill man ta tillvara de möjligheter som skapas i den pågående omvandlingen av branschen.

I ett första steg är avsikten att etablera ett globalt teknikpartnerskap och att skapa en starkare, kombinerad verksamhet inom tunga lastbilar för Isuzu Motors och UD Trucks i Japan och på andra marknader internationellt. Detta kommer omfatta en överlåtelse av hela UD Trucks globala verksamhet från Volvokoncernen till Isuzu Motors.

Värdet på skuldfri basis (enterprise value) på hela UD Trucks verksamhet är cirka 22 miljarder kronor och kommer att vara beroende av den slutliga omfattningen av den verksamhet som överlåts och Isuzu Motors due diligence. Överlåtelsen förväntas, vid tidpunkten för dess slutförande, ha en positiv påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat med cirka 2 miljarder kronor och öka Volvokoncernens nettokassa med cirka 22 miljarder kronor.

Klarna i storbråk med regeringen om kreditköp

Konsumenternas ställning ska stärkas och därför ska det bli stopp för kreditbetalning som första ikryssade alternativ när man e-handlar. Det är regeringens ambition som skrivit ett lagförslag som gör det otillåtet för betaltjänsterna online att låta krediter vara förstahandsval när kunderna ska betala på nätet.

Klarna har i ett långt blogginlägg attackerat lagförslaget. Titeln på blogginlägget är: ”Regeringen har tyvärr inte förstått vad som utgör konsumentskydd online”. Klarna skriver bland annat ”att den bild som målas upp är gravt missvisande.”

Per Bolund i sin tur ger svar på Klarnas kritik:

– Jag har svårt att förstå den. Det låter som om vi ska förbjuda kreditalternativ, men så är det inte. Kunder kommer att kunna betala på alla de sätt som är möjliga i dag. Det vi kräver är bara att det ska vara ett medvetet val att ta en kredit, säger han.