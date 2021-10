Robotbolaget Autostore värderas till över 100 miljarder

EQT-delägda lagerautomationsbolaget Autostore meddelar att det indikativa priset för noteringen i Oslo baserat på erhållna orders sätts i översta delen av intervallet 27-31 norska kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget utökar också erbjudandet genom att befintliga aktieägare får sälja mer aktier. De kommer att avyttra aktier för totalt cirka 15,3 miljarder norska kronor (baserat på ovannämnda teckningskursen), mot tidigare intervallet 10,8-12,8 miljarder norska kronor. Därutöver drar Autostore in 2,7 miljarder norska kronor genom nyemitterade aktier under erbjudandet.

Nyemissionen inför Autostores börsdebut på onsdag pekar på en värdering på 103 miljarder norska kronor. Löftet till investerarna är att växa närmare 70 procent på ett år till en nettoomsättning på över 4,2 miljarder norska kronor 2022. Lagersystemföretaget är därmed på väg att bli ett av de största företagen på Oslo Börs.



Autostore har japanska Softbank som storägare medan EQT kontrollerar 5,55 procent av aktierna i bolaget. EQT köpte in sig i bolaget 2017 då grundaren sålde 84 procent av bolaget för omkring 4 miljarder kronor. Drygt två år senare sålde EQT merparten av innehavet vidare till Thomas H. Lee, amerikansk fondförvaltare. Då värderades Autostore till 16 miljarder kronor. När det japanska industrikonglomeratet Softbank gick in som storägare i våras med 40 procent av aktierna hade Autostores värdering stigit till närmare 66 miljarder kronor.

EQT:s investering i Autostore gjordes av fonden EQT II med Anders Misund som rådgivare.

Första handelsdagen i Autostore är planerad till den 20 oktober, sista teckningsdag i dag, den 19 oktober.

Alecta Pensionsförsäkring finns med bland cornerstoneinvesterna som tillsammans åtagit sig att investera totalt 6,9 miljarder kronor.

Autostore grundades i början av 1990-talet av Hatteland Group och hade den första kommersiella leveransen 2005. År 2017 hade företaget levererat cirka 350 installationer i 28 länder på fem kontinenter.

Bolaget har sitt huvudkontor i Nedre Vats (Norge), medan produktionen ligger i Koszalin (Polen).

Carnegie AS, J.P. Morgan AG och Morgan Stanley & Co. International plc fungerar som gemensamma globala koordinatorer och gemensamma bookrunners i erbjudandet (tillsammans "Joint Global Coordinators"). ABG Sundal Collier ASA, Citigroup Global Markets Limited och Jefferies GmbH fungerar som gemensamma bookrunners (tillsammans med Joint Global Coordinators, "Joint Bookrunners"). Mizuho Securities Europe GmbH och SpareBank 1 Markets AS fungerar som medledare (tillsammans med Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, "cheferna"). Moelis & Company UK LLP fungerar som finansiell rådgivare i förhållande till börsnoteringen.

Advokatfirmaet Thommessen AS fungerar som norsk jurist för företaget. Kirkland & Ellis International LLP fungerar som internationell juridisk rådgivare för företaget. Walkers (Bermuda) Limited fungerar som juridisk rådgivare för Bermuda för företaget. Advokatfirmaet Wiersholm AS fungerar som norsk juridisk rådgivare för ledningen och Milbank LLP har anlitats som som internationellt juridiskt råd.