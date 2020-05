Robinhood tar in nytt kapital

Den amerikanska kryptohubben Robinhood överträffade förväntningarna när bolaget under rådande coronapandemi tog in 2,78 miljarder kronor i sin senaste investeringsrunda som avslutades i veckan.



Rundan blev övertecknad och drog in över 300 miljoner kronor mer än beräknat och leddes av det amerikanska private equity-bolaget Sequoia. Den nya kapitalinjektionen värderar bolaget till 82 miljarder kronor, skriver Cointelegraph.



Bolaget omsatte nästan 600 miljoner kronor under mars, en ökning med 50 procent från samma period året före.