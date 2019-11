RNB utser ny vd

RNB:s finanschef kliver in som vd

Från och med den 1 januari blir Kristian Lustin vd och koncernchef för RNB Retails and Brands, enligt ett pressmeddelande. Han är idag finanschef i bolaget.

Kristian Lustin efterträder Magnus Håkansson som slutar den 31 december 2019.

Samtidigt meddelar RNB att valberedningen halveras. Laszlo Kriss, Monika Elling och Sara Wimmercranz har avböjt omval medan Michael Lemner, Joel Lindeman och Per Thunell föreslås för omval.

RNB är noterat på Stockholmsbörsen, företaget verkar inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik.

Otydlig Trump sänker oljan

Oljepriset faller på morgonen, både WTI och Brent är ned över 1 procent. Orsaken är USA:s president Danald Trumps splittrade uttalanden i helgen, skriver Bloomberg. Enligt Trump går handelssamtalen med Kina framåt, samtidigt säger han att USA bara kommer att ta bort tullar om det är bra för USA.

Tungt nedåt i Hongkong

Protesterna i Hong Kong har trappats upp och det rapporteras att polis har skjutit åtminstone en protestant. Hongkongbörsens Hang Seng-index är ned 2,3 procent på måndagsmorgonen, skriver Dagens Industri.

Shanghaibörsens kompositindex backar med 1,3 procent medan den tekniktunga Shenzhenbörsen är ner 1,8 procent.

Tokyobörsens Nikkei 225-index är ned 0,3 procent. Sydkoreanska Kospi tappar 0,2 procent medan Sydneybörsens S&P/ASX 200 stiger 0,7 procent.

Voi tar in 824 miljoner kronor

Svenska elscooterföretaget Voi tar in 824 miljoner kronor i en finansieringsrunda, skriver DI Digital. Vostok New Ventures är största investerare. Bara Klarna och Northvolt har i år tagit in mer kapital.

Voi startade 2018 och finns nu i närmare 40 städer i tio länder. Företaget har 4 miljoner registrerade användare. Företagets vd Fredrik Hjelm uppger att Voi sedan starten nu har tagit in 1,3 miljarder kronor, eller 135 miljoner dollar. Han tror att företaget blir lönsamt 2021 eller 2022.

Experter ifrågasätter FI:s amorteringskrav

I en debattartikel på DN Debatt går ett flertal toppekonomer ut med skarp kritik mot finansinspektionens amorteringskrav på bostadslån. Bland kritikerna finns SBAB:s chefsekonom Robert Boije tillsammans med ett flertal ekonomiprofessorer, däribland Harry Flam.

FI:s krav bygger enligt dessa på att högt skuldsatta hurshåll kan dra ned på konsumtionen kraftigt vid en konjunkturnedgång. Men enligt ekonomerna finns ingen större skillnad på hur mycket högt och lågt skuldsatta hushåll drar ned på konsumtionen vid en ekonomisk nedgång.

Vasakronan köper för 430 miljoner kronor i Malmö

Vasakronan köper kontorsfastigheten Sejen 3, Aura, av Skanska för 430 miljoner kronor. Samtidigt avyttrar Vasakronan byggrätten Hyllie Connect till Skanska för 85 miljoner kronor.

Aurora är uppförd 2019 av Skanska och har 6 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav knappt 5 700 kvadratmeter kontor. Bland hyresgästerna märks till exempel Grant Thornton, Lindab och Trägårdh Advokatbyrå.

Instalco får ny ekonomichef

Installationsföretaget Instalco, noterat på Nasdaq First North, har utsett ny CFO. Robin Boheman börjar som ekonomichef idag, den 11 november. Tidigare CFO Lotta Sjögren har genomgått en hjärtoperation och kommer att vara sjukskriven tills vidare.

Robin Boheman har tidigare arbetat som som förvärvs- och affärsutvecklingschef på Instalco och varit en del av koncernledningen.