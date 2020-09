Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

Riksbanken lämnar, som förväntat, reporäntan oförändrad på noll procent. Reporäntan väntas ligga kvar på denna nivå under de närmaste åren, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken vill genom fortsatt penningpolitiska åtgärder verka för en fungerande kreditförsörjning samt ett fortsatt lågt ränteläge.

– Direktionen bedömer att den kombination av åtgärder som Riksbanken har satt in under våren och sommaren är det mest verkningsfulla sättet att uppnå detta. Riksbanken fortsätter därför att genomföra tillgångsköp och erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats hittills under året. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på denna nivå under de närmaste åren. Penningpolitiken skapar därmed förutsättningar för en återhämtning i svensk ekonomi och bidrar till att inflationen mot slutet av prognosperioden stiger mot inflationsmålet på 2 procent, skriver Riksbanken

Riksbanken bedömer att den svenska ekonomin börjat återhämta sig något snabbare än väntat men att arbetslösheten fortfarande är “bekymmersamt” hög samtidigt som inflationen blivit något högre än väntat.

– Mot bakgrund av djupet i krisen och att det dröjer innan efterfrågan är tillbaka till mer normala nivåer väntas det ta tid innan inflationen mer varaktigt är tillbaka nära Riksbankens mål på 2 procent, skriver Riksbanken.