RI granskar revisorer utanför FAR

Revisorsinspektionens årsredovisning för 2019 visar att myndigheten genomfört fyra kvalitetskontroller av kvalificerade revisorer som inte är medlemmar i branschorganisationen FAR, skriver Revisionsvärlden.



Två av dessa revisorer har underkänts av myndigheter och är nu föremål för fortsatta utredningar inom ramen för “riskbaserad tillsyn”.



Myndigheten uppger att revisorer utanför FAR oftare blir underkända i de kvalitetskontroller än de anslutna till FAR.



– Revisorsinspektionens egna kvalitetskontroller av dessa revisorer har då i vissa fall visat att revisionskvaliteten inte har levt upp till gällande krav och att detta kan vara en orsak till att man inte har velat bli kvalitetskontrollerad eller valt att avbryta FAR:s kvalitetskontroll, säger Mathias Bylund, auktoriserad revisor på Revisorsinspektionen till Revisionsvärlden.



Av Sveriges dryga 3000 kvalificerade revisorer är det bara 1 procent, eller 30 kvalificerade revisorer, som inte är anslutna till FAR.

