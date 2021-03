Revolut ansöker om banklicens i USA – lanserar företagskonton i 50 delstater

Fintechbolaget Revolut har idag lämnat in ett utkast till ansökan om banklicens till FDIC och California Department of Financial Protection and Innovation, framgår av ett pressmeddelande. Detta är första steget i processen för att få en banklicens i landet. Revolut meddelar samtidigt lanseringen av Revolut Business 50 delstater. Blir Revoluts banklicens godkänd har fintechbolaget snart möjlighet att erbjuda kunderna i USA flera finansiella produkter, inklusive lån och insättningskonton.

– En amerikansk banklicens skulle i slutändan göra det möjligt för oss att förse amerikanska kunder med alla viktiga finansiella produkter och tjänster de kan förvänta sig från sin primära bank inklusive lån och insättningar. Vi bygger världens första globala finansiella superapp, och att driva en amerikansk banklicens är en viktig del av den resan, säger Nik Storonsky, vd och grundare av Revolut, i en presskommentar.

Sedan lanseringen i USA i mars 2020 har Revolut lockat hundratusentals kunder, skriver bolaget. Revolut har kontor i Kalifornien och New York och sammanlagt mer än 50 anställda.