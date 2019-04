Revisorsinspektionen ska utbilda branschen i penningtvätt

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags tillämpning av penningtvättslagen. Målet med temagranskningen är att identifiera gemensamma utmaningar, ”best practice” och eventuella förbättringsbehov i syfte att kunna ge vägledning till branschen i förhållande till de krav som penningtvättslagen ställer på revisorer och revisionsföretag.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tematillsynen inleds under våren 2019 och förväntas avslutas under 2020. I den inledande fasen kommer främst revisorer och revisionsföretag som har uppdrag i företag av allmänt intresse beröras men under hösten 2019 och våren 2020 kommer även andra revisorer och revisionsföretag inkluderas.

