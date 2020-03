Rekyl väntas på Europabörserna.

Förhandeln pekar på rekyl för Europabörserna

Stockholmsbörsen ser ut att gå mot en positiv öppning under tisdagen och förhandeln hos IG pekar på en rekyl med cirka 3,6 procent för OMXS30. Ute i Europa är både DAX- och Eurostoxx50-terminen upp mellan 4 till 5 procent. Även USA-terminerna pekar uppåt under tisdagsmorgonen och är upp över 4 procent, skriver Dagens Industri.



Asienbörserna går upp

Asienbörserna har under tisdagen registrerat stora uppgångar med Tokyobörsens Nikkei 225-index som rusat 7,1 procent, Hongkongbörsens Hang Seng-index upp 4,5 procent och Shanghaibörsens kompositindex ökar med 1,8 procent och den tekniktunga Shenzhenbörsen växer med 1,3 procent, skriver Dagens Industri.

Ekofin lättar på budgetreglerna

EU:s finansministrar under måndagen sitt stöd till att tillfälligt upphäva stabilitetspaktens budgetregler på grund av coronakrisen. Därmed kan EU-länderna avvika från varje lands budgetmål i år som man enades om i fjol och överskrida paktens 3-procentsgräns för budgetunderskottet. Länderna kan "vidta alla nödvändiga åtgärder inklusive ytterligare diskretionära stimulanser", sade finansministrarna enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Boris Johnson inför utegångsförbud i tre veckor

Storbritannien förbjuder sammankomster och affärsverksamhet under tre veckors tid, meddelar premiärminister Boris Johnson i ett direktsänt tal under måndagskvällen. "Från och med ikväll ger jag det brittiska folket en väldigt simpel instruktion - ni måste stanna hemma", sa Boris Johnson under sitt tal under måndagseftermiddagen, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Danske Bank ser över utdelningen

Danske Bank meddelar nu att de likt många svenska banker kommer se över sin föreslagna utdelning för fjolåret. "Årsstämman 2020 kommer att kallas när det är möjligt och styrelsen kommer kontinuerligt att övervaka situationen noga och ompröva vad den kommer att föreslå för utdelning", skriver storbanken enligt Finwire.



SPP Fonder: Skonade från high yield-smällen

SPP Fonder meddelande under en webbdragning under måndagseftermiddagen att bolaget är skonat från den drastiska prisnedgången i high yield-obligationer. Bolaget har bara något enstaka så kallat high yield-innehav i sina fonder. Riskskillnaden mellan investment grade och high yield-obligationer har den senaste tiden blivit tydligare i prissättningen då centralbankers köp av företagsobligationer främst kretsar kring investment grade-bolag, skriver Finwire.



SKF sänker utdelningen

Styrelsen i Svenska Kullagerfabriken, SKF, beslutar att sänka den föreslagna utdelningen från 6,25 kronor till 3,00 kronor, enligt ett pressmeddelande. Anledningen är en försiktighetsåtgärd i denna osäkra ekonomiska miljö, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



RATOS mer än halverar utdelningen

Styrelsen i Ratos föreslår att utdelningen i bolagen sänks till 0,30 kronor per aktie från 0,65 kronor, till följd av situationen med covid-19, skriver Nyhetsbyrån Direkt.