Rekordökning av börsnoteringar i Stockholm första halvåret – Men London ökade ännu mer

Antalet och värdet på globala noteringar ökade kraftigt under första halvåret 2021 och Stockholm, tillsammans med London, utmärker sig i Europa, Mellanöstern och Afrika, EMEA. Sammanlagt genomfördes 1 500 noteringar till ett värde av 344 miljarder dollar globalt under första halvåret 2021. Under perioden ökade antalet börsnoteringar i Stockholm med mer än 400 procent jämfört med samma period föregående år. I London ökade antalet IPO:er ännu mer, med 533 procent. Det visar en genomgång av Refinitivs data som advokatbyrån Baker McKenzie genomfört.

– Som tidigare har indikerats fortsätter det stora intresset för utländska bolag att genomföra noteringar i Sverige där Nasdaq First North (Premier) framstår som den naturliga marknadsplatsen. Under förutsättning att marknaden fortsätter vara stark så tyder mycket på att antal utländska bolag som noteras i Sverige framöver kommer att öka, säger Joakim Falkner, advokat och ansvarig för Capital Markets, EMEA, Baker McKenzie, i en skriftlig kommentar.

Kapitalanskaffningen som sker i samband med börsnoteringarna ökade med 275 procent jämfört med första halvåret 2020 globalt, vilket är det är högsta värdet någonsin under ett första halvår. Amerikanska emittenter stod under första halvåret 2021 för 491 noteringar, Kinabaserade emittenter för 332 noteringar. Därefter kom Kanade (88), Australien (62) och Japan (55).

Den fortsatt starka efterfrågan på Spac (Special Purpose Acquisition Company, alltså förvärvsbolag), kopplat till en hög likviditet och ett stort intresse från investerare ligger bakom den enorma ökningen, enligt advokatbyrån Baker McKenzie.

Den finansiella sektorn var den sektor där börsnoteringar till störst värde (131 miljarder dollar i rest kapital) och volym (499 affärer) medan teknik och hälsovård kom på andra respektive tredje plats, sett till både värde och volym.

Baker McKenzies analys baseras på siffror per 30 juni 2021 från Refinitiv.