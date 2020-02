Rekordår för Savills Investment Management

Den internationella fastighetsförvaltaren Savills Investment Management presenterar ett rekordstarkt 2019 med ett globalt transaktionsvärde om 3,5 miljarder euro under året, motsvarande drygt 37 miljarder kronor.



Globalt inkluderade transaktionerna avyttringar till ett värde om 1,3 miljarder euro och förvärv till ett värde om 2,2 miljarder euro. Savills IM förvaltar nu tillgångar till ett värde om 20,75 miljarder euro – motsvarande omkring 221 miljarder kronor.



– Det är väldigt roligt att vi bräckt milstolpen 20 miljarder euro i tillgångar under förvaltning. Att lanseringen av European Logistics Fund 3 gick så väl betyder mycket för vårt varumärke globalt, säger Peter Broström, Nordenchef på Savills IM.



På nordisk nivå har Savills vuxit till att bli en betydande aktör på fastighetsmarknaden. Idag arbetar Savills IM både med nordiska investerare som letar efter investeringsmöjligheter i Europa och europeiska investerare som letar efter intressanta investeringsobjekt i Norden.



– Vi växer hela tiden för varje år som går. För mig har det skett en stor förändring under de åtta åren jag jobbat här. Vi har gått från två till 20 anställda här i norden. Det är ett tecken på att det går åt rätt håll, säger Peter Broström.



I Norden har fastighetsförvaltaren expanderat kraftigt inom logistiksegmentet. Bolag inom e-handel och logistik driver efterfrågan och bolagets tillgångar inom logistikfastigheter i Norden har gått från noll procent år 2014 till 40 procent i 2020.



– Här i Norden gynnas vi av att vi tidigt fokuserade på rätt saker. 2014 fattade vi ett strategiskt beslut om att expandera verksamheten mot logistiksegmentet. Det har visat sig vara ett klokt beslut och gett mycket bra avkastning på våra innehav, säger Peter Broström.



Han lyfter upp att bolaget under året bland annat hjälpt till med moderniseringen av Elgigantens centrallager i Jönköping. Den helautomatiska anläggningen har moderniserats och byggt ut till att omfatta över 100 000 kvadratmeter.



– Vi ser till att skapa rätt förutsättningar för våra kunder att göra de förändringar och förbättringar de anser är nödvändiga. Jag konstaterar att många av våra kunder vill arbeta med energiomställning och göra sig mindre beroende av energi. Under 2020 kommer vi på nordisk basis rulla ut ett program för samtliga våra anläggningar som ämnar att minimera fastigheternas koldioxidavtryck.



Hållbarhetstrenden gör sig ständigt påmind i Savills verksamhet i Norden och Peter Broström uppger att medvetenheten kring byggnadernas miljöstatus blivit en allt viktigare faktor för kunderna.



– Miljö präglar i allt större utsträckning våra fastigheter. Det ställs idag högre krav både från beställare men också deras anställda. För att skapa en hållbar arbetsplats och energieffektiva lösningar behöver du som fastighetsägare ständigt göra förbättringar som visar att du tar frågan på allvar, säger Peter Broström.



När han blickar framåt ser han att Savills IM kommer växa sitt erbjudande till att bli en fullserviceplattform i Norden.



– Tidigare har vi varit en tydligare förvaltare. Idag utgör vi hela kedjan från retail, kapitalresning, institutional och management. Den nordiska verksamheten har helt enkelt blivit mer omfattande.



– Just nu tittar vi också på bostadssegmentet där vi inte tidigare varit aktiva. Det är något som vi i Norden kommer fokusera lite extra under kommande tiden, avslutar Peter Broström.

