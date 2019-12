"Regeringen behöver sjösätta tillväxtreformer"

I den senaste prognosen har tillväxten för Stockholms läns bruttoregionalprodukt (BRP) reducerats till 1,6 procent för år 2020. Föregående kvartal var prognosen 1,9 procent och i december för ett år sedan var den 2,9 procent.

Utsikterna har också försämrats för Sverige. I prognosen väntas Sveriges BNP öka med 1,2 procent under år 2020. Det är en nedgång med 0,7 procentenheter jämfört prognosen kvartalet före.

– De påtagliga nedrevideringarna och de lägre tillväxttalen pekar på att Stockholm och Sverige går sämre tider till mötes. Nu behöver regeringen sjösätta tillväxtreformer som får igång de ekonomiska hjulen. Det är bland annat hög tid för att lösa upp knutarna på den dysfunktionella bostadsmarknaden. Det skulle skapa fler jobb och högre tillväxt, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare, i en skriftlig kommentar.

Annons

Annons

Samtidigt väntas Stockholm ha högst tillväxt av samtliga 21 län under 2020.

– Det understryker att Stockholm är Sveriges draglok, i vått och torrt. Under de senaste tio åren har huvudstadsregionen svarat för 40 procent av Sveriges tillväxt och skapat cirka hälften av alla nya jobb. Prognoserna är dock illavarslande. Om de slår in så kommer vi ha en tillväxt under nästa år som ligger långt under det historiska genomsnittet det senaste decenniet, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

I den senaste prognosen viker även jobbmarknaden. I Sverigeprognosen väntas sysselsättningstillväxten bli nästintill obefintlig och arbetslösheten öka till 7,4 procent under 2020. Motsvarande tal för Stockholm är ljusare, men har också reviderats ned.

– Det är upp till regeringen och finanspolitiken att rusta Stockholm och Sverige för sämre tider. Vi kan inte utgå från att Sverige kommer få draghjälp av den internationella konjunkturen. Även om en del orosmoln har skingrats i brexitprocessen och i handelskriget mellan USA och Kina så pekar mycket på att 2020 kan bli stökigt, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.