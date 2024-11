Smarta systemen som underlättar långresor med elbil

I tjänsten, på utflykt eller bilsemester med familjen. Oavsett tillfälle kräver resorna ofta lite schemaläggning för att flyta på så bra som möjligt.

Men tack vare flexibla laddningsalternativ och innovativ laddningsteknik från BMW behöver du nu inte oroa dig för något, varken när du pendlar eller kör längre sträckor.

BMW Maps är till exempel mycket mer än ett navigationssystem.

När du knappar in din destination räknar systemet automatiskt ut var och när du behöver ladda, och hur lång tid varje stopp kommer att ta. För att roa dig eller familjen under laddpausen föreslår systemet närliggande restauranger eller sevärdheter där ni kan fördriva tiden. Finns det ingenting i närheten av laddstationen som lockar? I BMW:s nyare modeller kan du koppla av med in-car gaming på bilens maffiga Curved Display.

När du knappar in din destination räknar systemet automatiskt ut var och när du behöver ladda, och hur lång tid varje stopp kommer att ta. (Foto: BMW)

Ni kommer dock inte att behöva fördriva alltför lång tid under resan med att ladda bilen. På High-Power Charging-stationerna, tillhandahållna av BMW-partnern IONITY, laddar du ultrasnabbt med i maximal laddningseffekt.

Alla elbilar och laddhybrider från BMW kommer med BMW Charging, vilket ger ägaren tillgång till hela BMW:s nätverk av laddstationer. Bara i Sverige finns det över 20 000 laddpunkter – och om ni är nere på den europeiska kontinenten går det att välja mellan över 800 000 punkter.

Alla elbilar och laddhybrider från BMW kommer med BMW Charging, vilket ger ägaren tillgång till hela BMW:s nätverk av laddstationer. (Foto: BMW)



Du identifierar dig via kort eller via app, laddar och kan sedan fortsätta färden. Betalningen sker smidigt i efterhand via månadsfaktura. Har du aktiverat Plug & Charge funktionen sker även autentiseringen automatiskt när du kopplar in bilen för laddning. Upp till fem kontrakt från olika laddningsnätverk kan lagras i bilen, för din bekvämlighet. Plug & Charge finns i nuläget endast på ett begränsat antal stationer i landet, men expansionen går stadigt framåt. Tråkig planering och räckviddsångest är ett minne blott, tack vare BMW:s innovationer.

