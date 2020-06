Rausing donerar kvarts miljard till cancervård

Tetra Pak-arvtagaren Hans Rausing och hans fru Julia donerar nu en kvarts miljard kronor till en ny cancerklinik i Lund, skriver Sydsvenskan.



Kliniken är inriktad på kvinnor och förebyggande av bröstcancer och kommer att byggas i Medicon Village-området i Lund.



Donationen sker via parets välgörenhetsstiftelse The Julia and Hans Rausing Trust, som är en av de största stiftelserna i Storbritannien.



Målet med donationen är att etablera en helt ny cancerklinik på Medicon Village-området, för diagnostik och behandling av i första hand kvinnor med bröstcancer och gynekologisk cancer exempelvis i livmodern.



– Det är en fantastisk satsning som görs och som ska bedrivas helt utan vinstintresse och stödja den offentliga vården. Det är fantastiskt att de här personerna tänkt på Lund och cancervården, säger Boel Flodgren, tidigare rektor för Lunds universitet och ordförande för den nya stiftelsen, till Sydsvenskan.