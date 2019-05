Rättegången mot Johan Carlström skjuts upp till 2020

Nu har datum för en ny huvudförhandling i målet mot Fingerprint Cards storägare Johan Carlström satts upp. Förhandlingen startar först i slutet av januari 2020 och pågår till början av mars samma år. Totalt rör det sig om 14 förhandlingsdagar.

Det har gått sju år sedan de misstänkta brotten ägde rum och tre år har gått sedan åtal väcktes mot Johan Carlström. Förhandlingarna har ställts in gång på gång. Den senaste inplanerade huvudförhandlingen skulle äga rum i mars i år men Johan Carlströms försvarare Per E Samuelsson ville skjuta upp förhandlingarna då den nye åklagaren, Jonas Myrdal lämnat in ny bevisning i form av ljudfiler.

Stockholms tingsrätt försökte få till en huvudförhandling under kommande höst men Johan Carlström och Per E Samuelsson uppger i en protokollsbilaga att de tänkta datumen inte fungerar då Carlström ska opereras då. Åklagaren stod på sig om att få till en huvudförhandling så snart som möjligt och önskade att förhandlingen skulle äga rum under hösten. Domstolen valde dock att beakta Johan Carlströms skäl.

Stämningen i skriftväxlingarna mellan parterna är märkbart irriterad då åklagaren vill få till en förhandling så snart som möjligt. Innan förhandlingsdagarna var utsatta skrev åklagare Jonas Myrdal och bad om respons från Johan Carlström så snart som möjligt rörande en komplettering av utredningen som åklagaren gjort på begäran av Johan Carlström.

”Trots att det är lång tid till huvudförhandlingen är det därför viktigt, för att inte riskera att målet skjuts upp ytterligare, att EBM kan påbörja arbeta med eventuella kompletteringar så snart som möjligt”, skriver Jonas Myrdal.

I januari i år lade Jonas Myrdal ned en av åtalspunkterna gällande grovt insiderbrott. Kvar finns sex misstankar om grovt insiderbrott där åklagaren yrkar att 4,4 miljoner kronor ska förverkas såsom utbyte för brott. Åklagaren yrkar även om näringsförbud på fem år.