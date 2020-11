Räntefonder dumpas i vaccinyrans spår 

– Börsen har hittat anledningar att stiga i november, och spararna har hakat på med köp i aktiefonder, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Optimismen frodades i spåren av positiva vaccinnyheter, vilka överskuggade det faktum att virusspridningen har tagit ny och oväntad snabb fart.

–Vaccinet är oerhört goda nyheter för ekonomin och framför allt förstås för samhället i stort. Men det är tydligt att det varit ett positivt tolkningsföreträde på börsen i november, inte minst såg vi det i samband med valet i USA där investerare tycktes se alla tänkbara scenarion som positiva. Börsen har letat anledningar att stiga, säger Frida Bratt.

Optimismen har fått spararna att sälja av räntefonder och hedgefonder.

–Spararna ser uppenbarligen ett minskat behov av att äga fonder som, till högre avgift, strävar efter avkastning även i dåliga väder. Tillsammans med försäljningen av räntefonder säger det något om stämningsläget, säger Frida Bratt.

På köplistan ligger globalfonder, breda tillväxtmarknadsfonder och fonder med fokus på nordiska teknikbolag.

–Däremot ser vi att spararna börjar bli skeptiska till den amerikanska techsektorn. De stora techjättarna har skakat något under hösten och diskussionen om att de lär hamna i skymundan i vaccinets spår till förmån för konjunkturkänsliga värdebolag intensifierades när vaccinnyheterna rullade in. Dessutom har ju väldigt många fondsparare redan exponering mot amerikansk techsektor via sina globalfonder – en techfond ovanpå en globalfond riskerar att ge en överexponering, säger Frida Bratt.