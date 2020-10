Ramsbury Invest ställer ut köpoptioner till H&M-gruppens vd

Optionerna är utställda på marknadsmässiga villkor och är baserade på en oberoende tredjepartsvärdering enligt Black & Scholesmodellen. Det framgår av ett pressmeddelande.

De utställda optionerna innebär ingen utspädningseffekt för H&M:s aktieägare eller kostnad för H&M-gruppen eftersom det sker mot Ramsbury Invest AB:s befintliga innehav. Varje option ger rätt att köpa en B-aktie i H&M till ett lösenpris om 202,48 kronor per aktie under ett år efter en treårsperiod från avtalsdagen. Helena Helmersson betalar en premie till utställaren Ramsbury Invest om 12,34 kronor per option.

– Jag ser mycket positivt på att vi har ingått denna överenskommelse med Helena då det ytterligare visar på hennes genuina engagemang och framtidstro för H&M-gruppen, säger Stefan Persson, styrelseordförande i Ramsbury Invest i en skriftlig kommentar.