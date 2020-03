Rally på börsen - plus 6 procent

UPPDATERAD kl 14:30: Efter en skakig inledning står OMXSPI vid 14.30-tiden på plus 6,76 procent. Uppgångar syns också på andra Europabörser.

OMXS30 är samtidigt upp med 6,81 procent.

Det ser likadant ut på andra Europabörser.

Frankfurt DAX står på plus 7,09 procent, London på 7,49 procent , Köpenhamn på plus 6,8 procent, Helsingfors på plus 4,79 och Oslobörsen på 5,94 procent.

På Stockholmsbörsen avancerar storbankerna där Swedbank går starkast med en uppgång om 8 procent. Sistnämnda bolaget har även fått en höjd rekommendation till köp från behåll av Deutsche Bank. Riktkursen höjdes även till 160 från 154 kronor.

Intrum fortsätter att rusa efter nyheten om återköpsprogram, och är strax efter klockan 13 upp med 18 procent.

Oljesektorn fick en viss återhämtning. Lundin Petroleum stiger drygt 11 procent efter att bolaget uppgett att det behåller sin föreslagna utdelning på 1:80 dollar per aktie, trots oljeprisraset.