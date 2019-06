Rådet: Oriflames aktieägare bör anta grundarfamiljens bud

Rådet: Oriflames aktieägare bör anta grundarfamiljens bud

Budkommittén rekommenderar aktieägare att acceptera budet på Oriflame från grundarfamiljen af Jochnick, enligt ett pressmeddelande. Budkommittén anser dock inte att budet fullt ut speglar det fundamentala värdet på Oriflame, men givet den negativa tillväxttrend bedöms ändå erbjudandet som skäligt.

”Kommittén har vid en samlad bedömning kommit fram till att den potentiella uppsidan i aktiekursen på lång sikt för närvarande inte väger upp de risker på kort till medellång sikt för aktieägarna i bolaget som är förenade med att avvisa Erbjudandet”, skriver kommittén bland annat.

Budet, som lämnades av familjen av Jochnick i slutet av maj, uppgår till 227 kronor per aktie. Under måndagen stängde Oriflame på drygt 222 kronor. Grundarfamiljen äger i dagsläget 31 procent av aktierna i Oriflame.

Första AP-fonden har sålt Handelsbanken och ökat i Swedbank

Första AP-fonden har under det andra kvartalet sålt av hela sin post om 0,5 procent av aktiekapitalet i Handelsbanken och i stället ökat innehavet i Swedbank, från 0,3 till 0,9 procent av kapitalet, enligt Nyhetsbyrån Direkt som hänvisar till ägardatatjänsten Holdings uppdatering för maj.

Under de senaste månaderna har Första AP-fonden sålt av drygt 10 miljoner aktier i SHB för ungefär 1 miljard kronor. Den största delen av minskningen skedde i maj då de resterande 7,6 miljoner aktierna avyttrades. Samtidigt ökade AP-fonden ägandet i Swedbank från 3,7 till 9,9 miljoner aktier genom aktieköp för närmare en miljard kronor.

Aktieinnehaven i SEB och Nordea har justerats ned marginellt och ligger kvar kring 0,9 respektive 0,7 procent av kapitalet, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Brad Keywell från USA blev världens främsta entreprenör

Brad Keywell, vd på Uptake Technologies, Inc. i USA utsågs till EY World Entrepreneur Of The Year 2019 under lördagens galakväll med prisutdelning i Monaco. Urban Edenström från Stronghold Invest AB representerade Sverige och hamnade på en delad andraplats tillsammans med övriga finalister.

Brad Keywell har tidigare grundat sex företag, däribland Groupon, innan han 2014 startade Uptake Technologies, Inc. som fokuserar på analytisk programvara och artificiell intelligens (AI). Sedan starten har Uptake Technologies, Inc. vuxit från 50 personer till 750 och blivit det snabbaste start-up bolaget att uppnå en värdering på två miljarder dollar. Företaget arbetar nu med ett dussintals industriföretag för att förbättra produktiviteten och effektiviteten genom att utnyttja AI för att skapa affärsvärde genom att analysera operativ data. Affärsidén med Uptake Technologies Inc. är att göra det möjligt att utvärdera industriutrustning genom att analysera data från sensorer på industrimaskiner och övrig utrustning för att därefter använda datavetenskapsmodeller för att förutse problem innan de uppstår. Programvaran kan spara företag miljoner dollar genom att göra det möjligt för dem att se efter sina maskiner bättre.

Swedbank kommer få böter i USA

Daniel Stattin, professor i börs- och bolagsrätt vid Uppsala Universitet, uppger för Affärsvärlden att han räknar med att Swedbank kommer få böter av USA för penningtvättsskandalen.

– Det blir sanktionsavgifter på ett eller annat sätt. Jag skulle betrakta det som nästan otänkbart att det inte händer, säger han till tidningen

Och då kan personligt ansvar för bankens dåvarande styrelse inte uteslutas.

– Man ger ansvarsfrihet baserat på den information som lämnats inför stämman. I fallet med Swedbank fick man inte veta så mycket. Kommer ny information – exempelvis från en amerikansk utredning får ägarna fattabeslut baserat på den nya informationen, fortsätter Daniel Stattin.

Svensk hedgefond investerar i börsaktuellt svenskt bolag

Det svenska fondbolaget Sentat har, via fonden Thyra Hedge A, lämnat in en teckning om 1,3 miljoner kronor i en pågående IPO-emission av Inzile, ett svenskt cleantechbolag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar. Bolaget har sedan tidigare säkrat 37,5 miljoner kronor, cirka 83 procent, av den totala emissionen om 45,1 miljoner kronor genom teckningsförbindelser från ett antal privata och institutionella investerare, däribland Bring samt styrelse och ledning.

Cushman & Wakefield förstärker med fyra nya medarbetare

Cushman & Wakefield förstärker Valuation & Advisory med fyra nya medarbetare i Stockholm.

Claes Hielte har anställts som Associate och ansluter till teamet 17 juni. Claes kommer närmast från en tjänst som Director på JLL, där han arbetat med värdering och strategisk rådgivning med fokus på bostadssegmentet.

Staffan Dahlén har anställts som Senior Valuer och har påbörjat sin anställning i Göteborg men kommer från och med oktober att arbeta på Stockholmskontoret. Han kommer närmast från en anställning på Savills som Associate Director och har tidigare arbetat för Stena Fastigheter som Transaction Manager och innan dess som Fastighetsekonom på Uppsalahem.

Annie Lilja har anställts som Senior Valuer och påbörjar sin anställning i september. Annie har tidigare arbetat för Swedavia där hon haft flera olika roller och senast ansvarat för kapitalanalys. Innan dess har hon arbetat för Deloitte och Venue Retail Group.

Johan Östberg stärker upp teamet i rollen som analytiker. Johan är utbildad civilingenjör inom lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola och har bland annat erfarenhet från Svefa och Lantmäteriet.

ABB-ordförande lämnar styrelsen i läkemedelsbolag

Peter Voser lämnar i slutet av juni styrelsen i det schweiziska läkemedelsbolaget Roche, enligt ett pressmeddelande från Roche.

Peter Voser är styrelseordförande i ABB. Därutöver utsågs han till tillförordnad vd i kraft- och automationsbolaget när vd Ulrich Speisshofer fick lämna sin roll i mitten av maj. Peter Voser har suttit i Roches styrelse sedan 2011. I pressmeddelandet motiverar man utträdet från Roche med hans roll som tillförordnad vd på ABB.