Rabi Can ny Sverigechef på Help Försäkring

Det är mitt i en händelserik tid som Rabi Can tillträder som ny Sverigechef för Help Försäkring, företaget som i försäkringsform ger över 300 000 svenskar hjälp med vardagsjuridiska frågor.

– Det är klart att det är en utmaning att anta en ny roll som Sverigechef under de här omständigheterna. Därför är jag extra glad att jag känner verksamheten väl, säger Rabi Can i en skriftlig kommentar.

Rabi Can tillträdde som Sverigechef på Help Försäkring den 1 april, och kommer närmast från positionen som försäljnings- och affärsutvecklingschef på samma företag. Han har varit anställd på Help sedan 2015 och har inte svårt att formulera vad han tycker att verksamhetens viktigaste framgångsfaktor är:

– Våra jurister är experter på att leverera kompetent juridik på ett sätt så att alla förstår, de är handplockade för sin förmåga att stötta de som kanske aldrig har haft kontakt med en jurist förut och behöver hjälp med allt från goda råd till domstolstvister. Att vår kundnöjdhet ligger på 98 procent kommer långt ifrån av sig själv, det är våra kompetenta juristers förtjänst, säger han.

Sedan Help öppnade i Sverige 2012 har företaget format samarbeten med både fackförbund, telekomoperatörer, andra försäkringsbolag och fastighetsmäklare. Nu står företaget inför lanseringen av flera nya samarbeten och därmed en ny tillväxtfas.

– Allt fler inser vilket stort behov vanliga människor faktiskt har av att ha tillgång till juridisk hjälp som inte är krånglig, inte svårtillgänglig och inte kostar skjortan. Speciellt såhär i orostider blir tryggheten som en juristförsäkring erbjuder viktig, säger Rabi Can.

Hans företrädare Alexandra Åqvist går, som Realtid tidigare rapporterat, vidare till vd-tjänsten på Norstedts Juridik.