Qred introducerar statligt uppbackade brygglån för coronadrabbade företag

På uppdrag av regeringen ska Riksgälden verkställa det garantiprogram som presenterats för att stötta småföretagare som drabbats av coronautbrottet. Paketet innehöll bland annat övertagandet av delar av en eventuell kreditförlust för lån till små och medelstora företag som har förlorat 20 procent eller mer av sin omsättning till följd av coronautbrottet. Qred meddelar nu att bolaget, som en del av garantiprogrammet, ska förmedla lån anpassade till småföretag som påverkats av corona.

– Vi står alltid på småföretagarnas sida och i dessa tider försöker vi göra allt vi kan för att stötta dem. Tidigt tog vi ställning i frågan; vi skickade ett öppet brev till Per Bolund och gav oss in i debatten om utformningen av statens och riksbankens stödpaket. Det gör det såklart roligt att nu kunna bidra till att även de minsta företagen kan ta del av Riksgäldens företagsakut, säger Andrea Romander, Head of Communications på Qred i en skriftlig kommentar.