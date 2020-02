Qliro delas upp och vd:n avgår

Pete Buttigieg mot seger i Iowa

Enligt de preliminära valresultaten i Demokraternas val i Iowa kommer Pete Buttigieg att gå segrande ur striden med 27 procent av rösterna. Det ses som en skräll eftersom den förre borgmästaren från South Bend, Inidiana hittills har varit den mest okände av de fyra toppkandidaterna. Med sina 38 år är han också klart yngst.

Qliro delas upp och vd:n avgår

Qliro Group ska slutföra uppdelningen av bolaget under första halvan av 2020. När den är slutförd kommer vd Marcus Lindqvist avgå, enligt ett pressmeddelande.

Cdon ska delas ut till aktieägarna och Nelly blir den enda kvarvarande verksamheten. Dotterbolaget Qliro Ab ska noteras på Nasdaq Stockholm.

Telia ger ut grön hybridobligation på 5,3 miljarder

Telia har ställt ut en grön hybridobligation på 500 miljoner euro, motsvarande 5,3 miljarder kronor. Banken Citi gick ut med affären på tisdagsmorgonen, skriver Dagens Industri.

Telia har hittills genomfört ett enda hybridlån, 2017. Då var hybridobligationerna värda 15 miljoner kronor. I dagens affär är en del av kapitalet öronmärkt för gröna investeringar. Enligt Citi är det den första gröna obligationen i euro från ett svenskt bolag.

Kupongen är på 1,375 procent, vilket är innanför var Telias existerande hybridlån handlas. Den låga prissättningen är mycket ovanlig, enligt Citi, men har varit möjligt på grund av ett stort intresse.

Annons

Annons

FSN Capital vill sälja 10 procent i Bygghemma

FSN Capital avser att sälja 10 procent i e-handlaren Bygghemma, enligt ett pressmeddelande. I november minskade FSN Capital sitt ägande i Bygghemma från 54 procent till 29 procent, skriver Direkt. Då köpte EQT 18,3 miljoner aktier, vilket motsvarade 17 procent av ägandet i bolaget.

Bolund nöjd med skärpa PPM-reglerna

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP), säger till Svenska Dagbladet att det är bra att Allramålet gick till domstol.

– Det är viktigt att få klargjort att man inte accepterar vissa affärsuppgörelser, säger Per Bolund.

Han säger vidare att det viktiga är att reglerna i PPM-systemet har skärpts och att det inte ska gå att göra snabba klipp på pensionsspararnas bekostnad.

– Det är jätteviktigt att få bort oseriösa aktörer från marknaden.

Avanza lanserar ny Europafond

Nya Avanza Europa har en avgift på bara 0,17 procent. Enligt Avanza är det halva priset jämfört med snittet på liknande fonder. Fonden ska ge avkastning i nivå med ett MSCI-index där även hållbarhetsaspekter beaktas.

Donald Trump hyllar ekonomin

Enligt USA:s president Donald Trump har han gjort "otroliga resultat" när det gäller att få fart på den amerikanska ekonomin. Det var huvudbudskapet i "State of the Union”-talet i representanthuset i den amerikanska kongressen. Spänningen mellan Donald Trumps och den demokratiska talmannen Nancy Pelocy var påtagligt stel, skriver Financial Times.

Trump pekade i talet särskilt på den rekordlåga amerikanska arbetslösheten, 3,5 procent, vilket är lägst sedan 1969. Han talade också om att öka investeringarna i infrastruktur.

Uppåt i Asien

De ledande börserna i Asien steg under onsdagsmorgonen. Japanska Nikkei steg 1,4 procent i den tidiga handeln, Hongkong 0,7 procent, Shanghai 0,3 procent och Shenzhen 0,7 procent.