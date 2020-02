Qbank rusar på rapport

Qbank som utvecklar digitala verktyg för kapitalförvaltning presenterade idag bokslutet för 2019. Bolagets aktie som är noterat på Spotlight, rusar nära 20 procent efter bokslutet. Bolaget är med dagens aktiekurs värderat till knappa 97 miljoner kronor.



Omsättningen för teknikbolaget steg under fjärde kvartalet med 8,5 procent till 7,7 miljoner kronor, jämfört med 7,1 miljoner året före. Resultatet drivs framförallt av abonnemangsintäkter som uppgår till 77 procent av nettoomsättningen under fjärde kvartalet respektive 73 procent under helåret 2019.



Ebita-resultatet landade på 0,9 miljoner kronor, med en marginal om 11,7 procent. Styrelsen föreslår ingen utdelning i aktien.



"Huvudorsaker till den starka försäljningen är fokus på rätt produkterbjudande till rätt kundsegment och låg sk customer churn. Vår segmentering fokuserar på tillväxt inom Digital Asset Management hos större kunder som söker en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av till exempel bilder, filmer, dokument samt andra digitala tillgångar. Kunderna använder Qbank i olika typer av centrala digitala verksamhetsprocesser med högt värde", skriver Jonas Bergh, vd Qbank i vd-ordet.

Annons