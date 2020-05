Qatar Airways återupptar 80 destinationer 

I slutet av juni är målet att ha 80 destinationer i schemat, som inkluderar 23 i Europa, fyra i Nord-och Sydamerika, 20 i Mellanöstern/Afrika och 33 i Asien-Stilla Havet. Många städer kommer att få ett schema med dagliga eller fler frekvenser. Det framgår av ett pressmeddelande.

Qatar Airways destinationer som drivs i slutet av juni:

Afrika

Addis Abeba (ADD), Kapstaden (CTP), Johannesburg (JNB), Lagos (LOS), Nairobi (NBO), Tunis (TUN)

Nord-och Sydamerika

Chicago (ORD), Dallas (DFW), Sao Paulo (GRU), Montreal (YUL)

Asien-Stilla Havet

Guangzhou (CAN), Hong Kong (HKG), Seoul (ICN), Tokyo (NRT), Peking (PEK), Shanghai (PVG), Bangkok (BKK), Jakarta (CGK), Kuala Lumpur (KUL), Manilla (MNL), Singapore (SIN), Ahmedabad (AMD), Amritsar (ATQ), Bangalore (BLR), Bombay (BOM), Kozhikode (CCJ), Kolkata (CCU), Colombo (CMB), Kochi (COK), Dhaka (DAC), New Delhi (DEL), Goa (GOI), Hyderabad (HYD), Katmandu (KTM), Chennai (MAA), Malé (MLE) Thiruvananthapuram (TRV), Islamabad (ISB), Karachi (KHI), Lahore (LHE), Melbourne (MEL), Perth (PER), Sydney (SYD)

Europa

Aten (ATH), Budapest (BUD), Moskva (DME), Istanbul (IST), Amsterdam (AMS), Stockholm (ARN), Barcelona (BCN), Bryssel (BRU), Paris (CDG), Köpenhamn (CPH), Dublin (DUB), Edinburgh (EDI), Rom (FCO), Frankfurt (FRA), London (LHR), Madrid (MAD), Manchester (MAN), München (MUC), Milano (MXP), Oslo (OSL), Berlin (TXL), Wien (VIE), Zürich (ZRH)

Mellanöstern

Amman (AMM), Beirut (BEY), Baghdad (BGW), Basra (BSR), Arbil (EBL), Teheran (IKA), Sulaymaniyya (ISU), Kuwait (KWI), Muscat (MCT), Mashhad (MHD), Najaf (NJF), Sohar (OHS), Salalah (SLL), Shiraz (SYZ)