Propel Capital höjer investeringsbeloppet till vårens Sting-bolag

Propel Capital, investeringsföretaget som är kopplat till bolagsacceleratorn Sting, höjer summan på sina investeringar i Sting-bolagen från 400 000 kronor till 500 000 kronor, framgår av ett pressmeddelande.

– Vi befinner oss i en utmanande tid, med en osäkerhet runt hur möjligheterna för att resa kapital i de tidigaste skedena kommer att utvecklas. Mot denna bakgrund så är vi glada att kunna utöka investeringsbeloppet från Propel Capital för att ge bolagen mer tid att bygga sina företag innan de tar in ytterligare privat kapital, kommenterar Maria Ljungberg, vd på Propel Capital, i pressmeddelandet.

Bland de 15 bolag som antogs av acceleratorn Sting i mitten av september finns två bolag som är verksamma inom property tech, så kallat proptech. Det ena bolaget är Allihoop, ett co-living-varumärke som "formar och skapar nya sätt att bo i städer för unga yrkesverksamma". Det andra heter Atlas och effektiviserar förvaltningen av fastigheter "genom en öppen och skalbar plattform". Alla startups som antas till Sting Accelerate får en investering av Propel Kapital om 400 000 kronor, ett belopp som framöver höjs till 500 000 kronor per bolag.

Propel Capital V backas av privatinvesterare samt av statliga Saminvest. Investerarna har gått in med 13,8 miljoner kronor och Saminvest med 11,2 miljoner, och dessutom avsatt 48 miljoner kronor för att matcha utvalda affärsänglars direktinvesteringar i portföljbolagen. Propel Capital genomför 20-25 investeringar per år och har sammanlagt 140 bolag i sin portfölj, bland dessa Karma, Sellpy och All Ears.