"Jag tror att notering är det troligaste alternativet", säger professor Per Strömberg.

Professor: Börsnotering det troligaste spåret för EQT

En börsnotering är den troligaste vägen framåt för EQT men riskkapitalbolaget undersöker sannolikt samtidigt även att ta in större delägare och väljer det mest värdefulla alternativet sent i processen. Det säger professor Per Strömberg,vid Handelshögskolan i Stockholm, till Realtid.