Priset på guld spås nå 3 000 dollar

Storbank tror på guldrally

Priset på guld är återigen över 1 700 dollar per uns. Storbanken Bank of America tror nu på ett pris på över 3 000 dollar, vilket är 50 procent högre än det högsta guldpris som uppnåtts genom tiderna.

Anpassa kostnader viktigast för chefer

Enligt en färsk undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Bisnode så är det viktigaste sättet att tackla coronakrisen att anpassa kostnaderna. Undersökningen visar att tre av tio chefer inte gör något att för att minska kreditriskerna, trots att antalet konkurser ökar kraftigt. 20 procent av cheferna säger att deras verksamhet löper som vanligt och inte påverkas av coronaoron överhuvudtaget.

Sycamore vill dra sig ur köp av Victoria’s Secret

Riskkapitalbolaget Sycamore har för avsikt att dra sig ur köpet av underklädesjätten Victoria’s Secret från L Brands. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Bakgrund sägs vara att Sycamore anser att L Brands tagit tveksamma beslut under coronakrisen. När detta blev känt rasade L Street på Wall Street med 20 procent innan aktien stoppades från vidare handel.

Tiktok anställer i Stockholm

Kinesiska sociala medier-jättens Tiktok:s ägare Bytedance verkar inte ha drabbats alltför hårt av coronakrisen. Bolaget ska nu globalt anställa 10 000 personer, trots krisen. Enligt DI Digital söker bolaget nu en produktansvarig med placering i Stockholm.

Folksam lägger ner lokala kontor

Försäkringsbolaget Folksam lägger ner kontor i Gävle, Visa och Kristianstad. Nedläggningen sker under slutet av februari nästa år och berör 60 anställda på de berörda orterna.

– Vi tycker att det är illa tajmat av Folksam att lämna besked om detta till de anställda under den extremt svåra period vårt samhälle upplever just nu i samband med corona-krisen. Det är lite tondövt att fatta beslut om en sådan här neddragning i dessa rådande tider, säger Anders Johansson, förtroendevald i Forena Folksam, i branschsajten Sak & Liv.

Drygt 200 000 anställda får permitteringsstöd

Tillväxtverket har på två veckor fått 40 000 ansökningar om kortidspermitteringar. Det betyder att över 200 00 anställda har beviljats statligt stöd.

– Hårdast drabbade branscher hittills är de som påverkas direkt av kraven på social distansering och förbudet mot alltför stora folksamlingar, så som hotell och restaurang, kultur och nöje, säger Tim Brooks, chef för avdelningen Företag på Tillväxtverket.

Coronaobligationer splittrar EU-möte

Splittringen mellan nord- och sydeuropa kvarstår. Italien, Spanien och Frankrike vill låna pengar genom ”coronaobligationer”, medan Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige håller emot. Detta för att man inte vill utöka EU:s belåning ytterligare.

– Vi tycker inte att det är en bra idé överhuvudtaget, säger utrikesminister Ann Linde till SVT.

Under ett digitalt möte under torsdag bestäms hur den så kallade ”återhämtningsfonden” ska utformas.

Rekordmånga kunder till nätmäklarna

Det är goda tider för nätmäklarna Avanza och Nordnet som fått en stor tillströmning av nya kunder. Nordnet har 90 000 nya kunder under första kvartalet, motsvarande siffra för 2019 var 29 600. Avanza fick in 86 000 nya kunder under första kvartalet, att jämföra med 33 600 för 2019.

– Många har fått upp ögonen för att det är viktigt att ha ett långsiktigt sparande, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet till nyhetsbyrånTT.

Hedgefondförvaltaren tror på kraftig nedåtrekyl

De senaste tidernas starka utveckling på börsen kommer snart att slut. I stället spår hedgefondförvalaren John Hussman i Market Watch en mycket kraftig rekyl nedåt. Hussman menar att han har ekonomisk forskning och grafer som visar ett mönster när bubblor spricker. Första nedgångsfasen präglas av förnekelse. Sedan kommer en uppstuds, en så kallad ”tjurfälla” och en återgång till normalläget – där är vi idag enligt John Hussman. Han tror att vi nu kan vänta oss ”ett brant börsstup med faserna rädsla, kapitulation”:

Börserna i Asien handlas kring nollan

De ledande indexen i Asien handlades runt nollan eller något positivt i den tidiga handeln på torsdag morgon. Japanska Nikkei steg med 0,7 procent, Shanghai låg på −0,1 procent, Shenzhen −0,3 procent, Hang Seng +0,3%

och Sydkoreanska Kospi: +0,5 procent.