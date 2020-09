Pressa tar in nytt kapital

Det är andra gången i år som Pressa tar in kapital, nu via bland andra kanadensiska Maropost Ventures. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget som bland annat har Lendogrundaren Thomas Hjelm som partner och styrelseordförande, tog i början av 2020 in kapital från ett flertal investerare, däribland Lars Thunell, tidigare koncernchef på SEB och verksam inom Världsbanken, samt Per Axelson, medgrundare till Lannebo Fonder. Nu tar bolaget återigen in kapital från flera investerare där kanadensiska Maropost Ventures är den största, vilket innebär att Pressa får möjlighet att påskynda utveckling, sälj och marknadsföring ytterligare.

Pressa riktar sig till både privata bolag och offentliga organisationer som kostnadsfritt vill förenkla sina inköp av IT-produkter. Genom att lägga in en förfrågan via Pressa får man som beställare sedan ett flertal offerter att ta ställning till.