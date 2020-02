Plus 33 procent för Nordea Liv & Pension

Nordea Liv & Pension ökade reslutatet med 33 procent under 2019.

Resultatet förbättrades både inom riskförsäkring och försäkringssparande, till 750,6 jämfört med 565,6 miljoner kronor för 2018.

Det skriver Sak & Liv och hänvisar till Nordeas bokslutskommuniké på torsdagsmorgonen.

— Vi summerar 2019 som ett väldigt starkt år. Mycket hände på hållbarhetsområdet där vi bland annat gjorde konkreta åtgärder för att ställa om mot en klimatneutral investeringsportfölj. Vi såg en positiv utveckling på samtliga områden och jag är särskilt glad över en mycket bra värdeutveckling i våra kunders portföljer, säger Nordea Liv & Pensions vd Johan Nystedt i en kommentar.

Annons

Annons

Kundmedel under förvaltning ökade under året med 27 procent till 166,7 (131,4) miljarder kronor och volymen av inbetalade premier ökade med 11 procent under 2019 till 20,0 (18,0) miljarder kronor.