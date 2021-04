Plus 181 procent för ABG Sundal Collier

ABG Sundal Colliers omsättning för det första kvartalet ökade med 181 procent till 738 miljoner norska kronor, jämfört med motsvarande kvartal 2020. Tillväxten handlar främst om marknadstillväxt men även om att ABG Sundal Collier tar andelar från konkurrenterna, framgår av delårsrapporten för första kvartalet 2021.

Bolaget har ambition om att fortsätta växa som investeringsbank, inte minst i Sverige.

– Vi har under senaste åren ständigt förbättrat vår position på den svenska marknaden. Vår strategi är att ytterligare förbättra vår position i Sverige genom att dra nytta av att vara en integrerad nordisk investmentbank med starkt fokus på samarbete mellan team och länder. Därför är jag särskilt glad att konstatera att vi ökar intäkterna och förbättrar marknadsandelen inom svensk ECM, samtidigt som vår verksamhet i Norge fortsätter att vara marknadsledande och utvecklas mycket bra, säger Jonas Ström, vd för ABG Sundal Collier, i en skriftlig kommentar till rapporten.

Högre intäkter och lönsamhet har även under kvartalet resulterat i ökade kostnader, vilka uppgick till 464 miljoner norska kronor, motsvarande en ökning med 105 procent jämfört med det första kvartalet 2020 (226). Det är främst ersättningskostnaderna som förklarar kostnadsökningen. Dessa ökade till 395 miljoner norska kronor under jämförelseperioden (149) medan övriga kostnaderna minskade till 69 miljoner norska kronor (77). Under perioden har dessutom antalet anställda ökat med cirka 9 procent i samband med att ABG Sundal Collier satsat på att växa som investeringsbank.