IT & Telekom­företagen är en medlems­organisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn och med Pernilla Nissler som ny ledamot förstärker styrelsen med ytterligare kompetens inom konsumentmarknad och e-handel.



IT & Telekom­företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 1 300 medlemsföretag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige. Organisationens uppdrag är att utveckla marknaden för IT och telekom, med två huvudfokus: dels tydliggöra nyttan av IT och telekom och stödja användningen i samhället och dels förenkla för IT- och telekom­företag och stimulera tillväxt i branschen.



På senaste årsmötet valdes Blockets vd, Pernilla Nissler, enhälligt in i styrelsen. Det framgår av ett pressmeddelande.



– Jag är väldigt glad att kunna välkomna Pernilla till vår styrelse. Med hennes gedigna bakgrund från de bolag och branscher hon varit i både hoppas och tror jag att hon kommer kunna bidra med tankar och idéer som kan bidra till att utveckla IT & Telekomföretagen och hela branschen, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen i en skriftlig kommentar.



För drygt ett år sedan tillträdde Pernilla Nissler som vd på Blocket. Hon startade sin karriär på Nokia år 1999. 2006 blev hon Accounts Director på Terra Play Systems och ett år senare började hon en tolv år lång karriär inom Tele2.



– Det känns väldigt roligt och ärofyllt att bli en del av styrelsen. IT & Telekomföretagen gör ett framgångsrikt jobb med att utveckla, stödja och påverka branschen och jag ser fram emot att bli en del i det arbetet. Framförallt ser jag fram emot att vara med i den digitala omställningen som coronakrisen också påskyndat. Blocket startade i princip i samma veva som att internet föddes och vi har en hel del lärdomar och framgångar längs med vägen att dela med oss av. Jag ser också fram emot att vara med och driva på jämställdhetsfrågan där vi som bransch måste jobba ännu hårdare för att lyckas. Här är Womentor ett superbra initiativ som Blocket stolt är en del av, säger Pernilla Nissler.



Pernilla Nissler är även styrelseledamot i Norska Finn.no samt Qasa. 2016 blev hon nominerad till Årets Kvinnliga Förebild och 2019 blev hon nummer 62 på listan över handelns mäktigaste.



IT & Telekom­företagens styrelse:

Pär Fors, ordförande

Anders Olsson, Telia Sverige

Bjarte Bugge, Usify

Carl-Johan Hamilton, Ants – Tech Recruiters

Heléné Barnekow, Microsoft Sverige

Johan Rittner, IBM Svenska

Kaaren Hilsen, Telenor Sverige

Karin Schreil, TietoEvry

Pernilla Nissler, Blocket

Per Wallentin, Knowit

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise

Staffan Hanstorp, Addnode Group

Ulf Pehrsson, Ericsson

Yashar Moradbakhti, Lingio

Åsa Zetterberg, IT & Telekom­företagen