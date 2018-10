Paypal-grundare kan bli USA-ambassadör i Sverige

USA Donald Trump har nominerat Paypals medgrundare Ken Howery, numera partner och techinvesterare i den San Francisco-baserade venture capital-firman Founders Fund, som ny USA-ambassadör i Stockholm. Ambassadörsstolen i Stockholm har stått tom sedan Trump tillträdde för snart två år sedan.

Ken Howery är av grundarna av betalbolaget Paypal, som han grundade tillsammans med Max Levchin, Peter Thiel och Luke Nosek. Även Tesla-chefen Elon Musk återfinns i kretsen av tidigare grundare av betalbolaget. Trump har flera gånger plockat medarbetare från kretsen kring Founders Fund som Howery grundat tillsammans med Peter Thiel - en riskkapitalist som tidigt gav Trump sitt stöd, rapporterar SR. Ken Howerys utnämning måste godkännas av senaten innan han kan tillträda, vilket om så sker troligen blir under våren 2019.

I mitten på maj tidigare i år köpte Paypal det svenska betalbolaget Izettle för drygt 19 miljarder kronor. Uppköpet är den största affär Paypal genomfört.

EBM: Misstänkt penningtvätt i Nordea

Bank Ekobrottsmyndigheten uppgav att man under tisdagen har fått in dokument från penningtvättsjägaren Bill Browder och hans Hermitage Capital, som varit huvuduppgiftslämnare i härvan kring Danske Bank. Dokumenten visar att även Nordea brutit mot penningtvättsregler, enligt Reuters. ”Vi har tagit emot dokument från Hermitage rörande penningtvätt och vi utreder vilken myndighet som ska hantera detta, sade en talesperson till Reuters. En formell utredning har ännu inte öppnats. Nordea uppger i en kommentar att man är medvetna om rapporten och arbetar nära relevanta myndigheter i de länder banken är verksam. ”I alla fall där vi anser att det är misstänkta transaktioner, rapporterar vi det till myndigheterna för att de ska gå vidare.”

Stark börsdag i USA

Börs Asienbörserna stiger på onsdagsmorgonen. Uppgångarna i Asien kommer efter att starka kvartalssiffror från bland annat Goldman Sachs och Morgan Stanley lyfte New York-börsen under tisdagen. Det bredare S&P 500 steg med 2,2 procent. Teknikorienterade Nasdaq steg med 2,9 procent. Teknikaktierna tog fart efter att streamingtjänsten Netflix redovisat betydligt starkare kundsiffror än väntat och rusade i efterhandeln.

Bublar förvärvar Vobling för 50 miljoner

M&A Mobilspelsbolaget Bublar, som är listat på NGM Nordic MTF, förvärvar det svenska AR/VR-bolaget Vobling för cirka 49,8 miljoner kronor. Betalning görs med 6,5 miljoner nyemitterade aktier samt 6,9 miljoner kronor kontant. Aktiedelen av förvärvet innebär en utspädning för befintliga aktieägare i Bublar på cirka 17 procent, enligt ett ett pressmeddelande.

Resultatet rasar på ABG Sundal Collier

Finans Det norska finanshuset ABG Sundal Colliers resultat innan skatt landade på 33 miljoner norska kronor under tredje kvartalet, jämfört med 59 millioner norska kronor i samma period i fjol, enligt DN.no.

Brexit-middag i kväll

Brexit De 27 EU-ledarna träffas i kväll för en gemensam middag där brexit ska diskuteras. Storbritanniens premiärminister Theresa May ska hålla tal till EU-ledarna före middagen men är inte inbjudan att vara med och äta, enligt Reuters. Pressen på Theresa May att nå ett avtal är stor på hemmaplan. EU-ledarna kommer under middagen att sätta press på att Theresa May ska sälja in EU:s brexitförslag till britterna eller lämna EU utan något avtal.

Swedbank i tvist med Försvarsmakten

Bank Swedbank har fått uppdrag av Försvarsmakten rörande banktjänster kopplade till bland annat löneutbetalningar. Swedbank har i och med detta begärt att myndigheten ska skicka in vidimerade id-kopior för den eller de som har rätt att teckna avtal för Försvarsmakten. Men Försvarsmakten går inte med på att lämna ut id-kopior på höga chefer, enligt DI. Swedbank stod dock på sig; id-korten skulle in. Försvarsmakten har nu vänt sig till Finansinspektionen, FI. Nu väntar FI:s beslut i frågan.

Saudikrisen oroar Wallenberg:

Utrikeshandel Tonläget trappas upp när det gäller försvinnandet av den saudiske journalisten Jamal Khashoggi. Nu kommenterar Marcus Wallenberg händelsen för första gången. “Det är bekymmersamt och vi följer utvecklingen”, säger han till SvD.

Saudiarabien är ett av Sveriges prioriterade exportländer. Sveriges export till landet uppgick förra året till 9,2 miljarder kronor. Svenska företag med närvaro i Saudiarabien är bland annat Ericsson, Ikea och ABB.

Netflix rusar efter stark rapport

Börs Netflix krossade analytikernas förväntningar när de lämnade delårsrapport för det tredje kvartalet sent i går tisdag kväll, svensk tid. Vinsten per aktie blev 89 cent mot väntade 68 cent och antalet nya abonnenter blev 7 miljoner mot väntade 5,3 miljoner. Samtidigt spår Netflix ett nettoinflöde av 9,4 miljoner användare nästa kvartal. Aktien rusade som mest 15 procent i efterhandeln, rapporterar Omni.