Pär Svärdson årets entreprenör

EY Entrepreneur of the year 2019 gick av stapeln under torsdagskvällen och Pär Svärdson, vd på Apotea, kröntes till årets entreprenör vid den nationella finalen i Blå hallen i Stockholms stadshus. Han ska nu representera Sverige i världsfinalen i Monaco senare i juni i år.



"En idéspruta som älskar att få bolag att växa och bli bättre – så kan Pär Svärdson beskrivas. Han har förändrat en hel bransch och knäckt koden för snabb tillväxt. Trots sina framgångar har Pär Svärdson fortsatt stora ambitioner, inte minst när det gäller miljö och hållbarhet. Pär Svärdson är en superb serieentreprenör som skapat inte bara ett, utan två miljardföretag", lyder juryns motivering.



Pär Svärdson hyllas för sitt ledarskap i Apotea som vuxit till att omsätta över 2 miljarder kronor under 2018 med närmare 400 anställda.



– Om jag skulle definiera ordet entreprenör genom att gestalta det hade jag valt Pär Svärdson. Pär är sinnebilden av en entreprenör. Han vågar bryta ny mark och är uthållig. Det vi ser utåt är två formidabla företagsbyggen, men som en sann entreprenör har han även haft motgångar. Hans entreprenörsförmågor går det inte att tvivla på efter dessa två bolagssuccéer. Pär Svärdson är en mycket värdig vinnare av EY Entrepreneur Of The Year, säger Günther Mårder, juryordförande i en kommentar.



Juryn bestod av Günther Mårder, Fabian Bengtsson, Ida Backlund, Maria A Grimaldi, Urban Edenström, Lisa Rejler, Elisabeth Thand Ringqvist och Lena Olving.

