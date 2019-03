Pär Nuder i hetluften

Intresset för Pär Nuder tycks omättligt. Hela tre artiklar om Skistars före detta ordförande tog sig in på veckans topplista. En krönika signerad Per Lindvall lockade också storpublik.

1. ”Man är beredd att gå väldigt långt för att sänka Pär Nuder”

Ord står mot ord när Skistars ordförande Pär Nuder tvingas bort från bolaget. Byrån Primes krishanteringsexpert Charlie Stjernberg förklarar hur parternas krig i medierna ska tolkas.

Publicerad: Torsdag den 14 mars Av: Johan Såthe

2. Sparbankerna kan äta upp Swedbank

De fristående sparbankerna kan komma att bli huvudägare i Swedbank. En affär som både skulle kunna bli en bra placering och en strategisk fullträff, spår Realtids krönikör Per Lindvall.

Publicerad: Fredag den 15 mars Av: Per Lindvall

3. "Risk att kronan fortsätter att försvagas”

Den svaga kronan brukar förklaras av Riksbankens minusräntor och räntedifferensen gentemot utlandet. Veckans Fredagspanel, som består av Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken och Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB ger sin syn på orsak och konsekvenser.

Publicerad: Fredag den 15 mars Av: Camilla Jonsson

4. Allra vädjar till åklagaren: Lägg ned förundersökningen

Allra Asset Managements ombud vill komplettera Ekobrottsmyndighetens förundersökning och vädjar att den därefter läggs ned eftersom den ”vållar Allra stor skada.”

Publicerad: Måndag den 18 mars Av: Sara Johansson

5. "Goda tider för att starta fastighetsbolag”

Förutom champagneprovningar har fastighetsbranschens företrädare i veckan gjort en rad affärer på den stora branschmässan Mipim 2019 i Cannes. David Dahlgren har precis startat nytt fastighetsbolag och åker hem med gott förvärv.

Publicerad: Fredag den 15 mars Av: Sverker Brundin

6. New Law stöper om advokatbranschen

Den sista analoga bastionen i näringslivet har den kallats – juridiken, men med New Law digitaliseras och industrialiseras branschen. Löpande timdebitering utmanas när robotar lär sig skriva standardavtal. Vad är egentligen New Law? Realtid har pratat med Ulf Lindén på Legal Works och Sara Sparring på Synch - båda grundare och operativa chefer.

Publicerad: Måndag den 18 mars Av: Ulrika Fjällborg

7. Många utreder Nuder

Styrelseproffset Pär Nuder riskerar att åka ur både tredje AP-fonden och Fabeges styrelser. Ett antal utredningar kring Nuder pågår för närvarande.

Publicerad: Tisdag den 19 mars Av: Sverker Brundin

8. "Ekonomi - Nuders chans att komma tillbaka”

Pär Nuder kan komma tillbaka till näringslivets finrum, om han fokuserar på det som han är bra på – ekonomi. Det anser Charlie Stjernberg, expert på kriskommunikation på byrån Prime.

Publicerad: Onsdag den 20 mars Av: Johan Såthe

9. Ordförande Frykhammar tar över när Aspias vd sparkas

Aspias vd Magnus Eriksson fick sparken i veckan. Ordförande Jan Frykhammar tar nu tillfälligt över vd-posten.– Vi har börjat processen med att rekrytera ny vd, säger Mikaela Murekian, kommunikationsdirektör på IK Investment som äger Aspia.

Publicerad: Fredag den 15 mars Av: Ulrika Fjällborg

10.Arctic Securities rekryterar från Nordea och Swedbank

Investmentbanken Arctic Securities rekryterar från Nordea Markets och Swedbank till corp-sidan, DCM och Kreditanalys.

Publicerad: Onsdag den 20 mars Av: Sara Johansson