PA Consulting i miljardaffär

Avtalet innebär att Jacobs förvärvar 65 procent av aktierna i PA Consulting . Affären förväntas genomföras under första kvartalet 2021, med förbehåll för myndighetsgodkännande och aktieägares samtycke, varpå Carlyle Group lämnar sitt delägande i PA Consulting. Det framgår av ett pressmeddelande.

PA har upplevt en kraftig global expansion under Carlyles femåriga investeringsperiod. Dels genom organisk tillväxt, dels genom totalt sju företagsförvärv. EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization, red.) har sedan 2016 mer än fördubblats och den årliga omsättningstillväxten har i genomsnitt varit 12 procent.

Sedan PA etablerades 1943 har företaget arbetat med en stor variation av kunder och branscher, från nystartade företag till stora globala organisationer. Alltid med målsättningen att bidra till långsiktig och lönsam tillväxt över tid på konkurrensutsatta marknader. PA har varit med och utvecklat världsledande innovationer alltifrån Virgin Hyperloop inom transportområdet, Ori Biotech inom cell- och genterapitillverkning till iPredict ™, ett AI- och maskininlärningssystem för att förutsäga avbrott inom eldistribution.

Jacobs investering ska hjälpa PA att bygga vidare på tidigare framgångar och ytterligare öka tillväxten genom geografisk expansion, särskilt i USA, samt med ytterligare förvärv. Jacobs gör det möjligt för PA att bibehålla sin oberoende ställning som även inkluderar kultur, varumärke och värderingar. Möjligheten för PA-anställda att även fortsättningsvis äga aktier i företaget är en av flera viktiga delar av transaktionen.

John Alexander, PAs styrelseordförande, säger: ”Vi har genomfört en grundlig process för att screena och välja potentiella nya externa investerare som stöder PA:s kultur, självständighet och ambition. Jacobs utmärkte sig i urvalsprocessen tack vare sitt rykte som en av de ledande globala leverantörerna av tekniska och professionella tjänster till kunder i både offentlig och privat sektor men även på grund av deras värderingar.”

Carlyle investerade i PA Consulting i december 2015 genom Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), en europeiskt inriktad uppköpsfond inom marknadssegmentet stora och medelstora företag. Avyttringen av CEP IV:s andel i PA är ett exempel på Carlyles strategi att arbeta i partnerskap med ledningsgrupper för att genomföra värdeskapande initiativ.

Rothschild & Co har anlitats som exklusiv finansiell rådgivare och Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP som juridisk rådgivare till Jacobs. JP Morgan och HSBC fungerar som finansiella rådgivare till The Carlyle Group och PA. Linklaters tjänar som juridisk rådgivare till The Carlyle Group och PA, och Dickson Minto fungerar som juridisk rådgivare till PA: s ledning.