Oscar Properties aktie observationsnoteras

På fredag eftermiddag skickade Nasdaq ut ett pressmeddelande om bostadsutvecklaren Oscar Properties framtid på börsen.

”Den 11 april 2019 offentliggjorde Oscar Properties Holding ett pressmeddelande med Bolagets årsredovisning för 2018, med information i tillhörande revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om Bolagets fortsatta drift”, skriver Nasdaq i börsmeddelandet.

”Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan ett bolag observationsnoteras om det föreligger någon omständighet som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende emittenten”, skriver Nasdaq vidare.

Konsekvensen blir att Nasdaq Stockholm har beslutat att observationsnotera Oscar Properties stamaktie, preferensaktier samt obligationer.

En observationsnotering ska enligt Nasdaq ses som en varningssignal till aktiemarknaden.

Skälet kan vara att ”signalera till marknaden att det föreligger särskilda omständigheter knutna till bolaget eller dess aktier, vilka investerarna borde uppmärksamma.”

Det var i torsdags eftermiddag som Oscar Properties skickade ut ett pressmeddelande där bolagets revisor slog larm om att företagets framtid kan vara i fara.

Oscar Properties stamaktie föll under fredagen från plus 4 procent till plus 0,5 procent sedan Nasdaqs pressmeddelande offentliggjordes.

Realtid har sökt Monica Nygren, kommunikationsansvarig på Oscar Properties.