"Orimligt höga värderingar i fintech-sektorn"

Mellan 2012 till och med första halvan av 2017 investerades 700 miljoner euro, motsvarande 7,8 miljarder kronor, i fintechbolag globalt.

Under rekordåret 2014 pumpades 193 miljoner euro in i sektorn. Men de två efterföljande åren sjönk investeringarna till 135 miljoner. Första halvan av 2017 var dock investeringarna på högre nivåer än under hela 2016.

Sverige och i synnerhet Stockholm har nått en stark fintech-position i världen. Den svenska huvudstadens fintechbolag tog mellan 2010-2014 in näst mest kapital, 179 miljoner euro, i Europa efter London och Berlin.

Men London har, på det hela taget, hela tiden haft ledartröjan. Under 2016 investerades 493 miljoner euro i huvudstadens fintech. Därefter följde Berlin (255 miljoner euro), Paris (138), Hamburg (103). Stockholm återfinns – trots stadens litenhet – på en imponerande femteplats (92).

2016 tillföll dessutom mest fintech-kapital, per capita, Sverige (16,2 miljoner euro per), följt av Storbritannien (10,8) och Tyskland (6,4). Hela 94 procent av investeringarna hamnade därmed i Stockholmsbaserade fintechbolag, per capita, under det året.

Även persontillväxten i Stockholms fintechbolag har varit hög senaste åren. I dag sysselsätter branschen i huvudstaden över 6.000, nästan en fördubbling jämfört med 2015.

Totalt fanns det 188 fintechbolag i Storstockholm 2017, en 75-procentig ökning från året innan. Ur ett internationellt perspektiv är ovanlig många av dem betalbolag.

Delvis beroende på att det varit relativt lätt att exploatera det området, i frånvaro av strikta betalregleringar för fintechuppstickare, medan banker ständigt har enorma mängder compliance-materia att hantera, vilket generellt gör dem trögrörligare än utmanarna.

Källa: "Stockholm Fintech Report 2018" från Handelshögskolan i Stockholm