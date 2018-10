Orexo rekryterar ny CFO

Läkemedelsbolaget Orexo rekryterar Joseph DeFeo som bolagets nya CFO. Joseph DeFeo tar över CFO-rollen efter Henrik Juuel som istället tillträder som CFO på det danska bolaget Bavarian Nordic.

Joseph DeFeo kommer närmast från tjänsten som Head of Finance och Head of Strategic Operations på Orexos dotterbolag i USA. Tidigare har Joseph DeFeo DeFeo innehaft fler seniora positioner inom finans. Bland annat har han arbetat med att etablera en amerikansk verksamhet för ett stort italienskt läkemedelsbolag. Joseph DeFeo har också varit Head of International Treasury och därutöver ansvarat för finansfunktionen i USA inom den kommersiella verksamheten, för två stora globala läkemedelsbolag.

–Det gläder mig att utse Joe DeFeo till Orexos nya CFO. Orexo är alltmer beroende av verksamheten i USA och redan idag kommer större delen av intäkterna därifrån. Utnämningen av en CFO, som är lokaliserad i USA och med omfattande kunskaper om den amerikanska marknaden, kommer ytterligare stärka vår närvaro och insikt om Orexos huvudmarknad. Jag har känt Joe sedan 2013 och han har varit mycket betydelsefull för vår framgång i USA. Jag är övertygad om att Joe är rätt kandidat att efterträda Henrik Juuel och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Joe på den spännande resan som ligger framför Orexo, säger Nikolaj Sørensen, vd och koncernchef i Orexo, i ett pressmeddelande.

