Öresund tappar stort mot index

Investmentbolaget Öresunds substansvärde tappade 1,4 procent under årets tredje kvartal. Samtidigt steg Six Return Index med 2 procent.

Finansmannens Mats Qviberg investmentbolag har haft det svårt att leverera avkastning den senaste tiden.

Sett till substansvärdet är utvecklingen tydlig. Under årets första nio månader steg substansvärdet med 0,2 procent och uppgick till 125 kronor. Detta ska jämföras med Six Return Index som under motsvarande period steg med 23 procent.

Öresund konstaterar i en presskommentar att Öresund inte hängt med utvecklingen ”av olika anledningar”.

– Vi tror dock att flera av Öresunds innehav i värdepappersportföljen är väl rustade för att utvecklas bra i en svagare konjunktur, skriver investmentbolaget i en rapport.

I år har Öresund gått ner med 8,4 procent. Aktien stiger idag fredag med 0,8 procent.