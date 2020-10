Enligt Niklas Paulsson kommer ett av bolagen kommer att vara ett onoterat sådant.

Öresund rapporterade sina siffror för det tredje kvartalet tidigare under fredagen. Substansvärdet per den 30 september var 127 kronor per aktie vilket motsvarar en ökning på 22,9 procent. Aktien handlas vid lunchtid kring 128 kronor.