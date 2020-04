Öresund 11,8 procent sämre än index

Mats Qvibergs investmentbolag Öresund tillkännagav under torsdagen delårsrapporten för första kvartalet 2020.

Bolagets substansvärde minskade med 29,9 procent i Q1 till 94 kronor per aktie, vilket är 11,8 procentenheter sämre än avkastningsindex (SIXRX) som minskade med 18,2 procent under motsvarande period.



Öresunds resultat efter skatt hamnade på minus 1.835 miljoner kronor, jämfört med fjolårets resultat på minus 132 miljoner kronor.



Resultatet per aktie blev minus 40,36 kronor, jämfört med fjolårets minus 2,90 kronor per aktie.