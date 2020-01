Opus gör USA-affär

Bilprovningsföretaget Opus har via dotterbolaget Drew Technologies förvärvat det USA-baserade bolaget Autoenginuity för cirka 187 miljoner kronor, på kassa- och skuldfri basis.

Under 2019 hade Auto Enginuity intäkter på cirka 4 miljoner dollar med ett justerat ebitda-resultat på cirka 2,3 miljoner dollar. Under 2020 beräknas förvärvet av Auto Enginuity öka Opus ebita med över 5 procent. Kassaflödet 2020 påverkas negativt med cirka 70 miljoner kronor. Drew Tech betalade 10 miljoner dollar i samband med förvärvet och kommer att göra ytterligare betalningar på 5 miljoner dollar år 2021 och 5 miljoner dollar år 2022. Ytterligare belopp kan komma att betalas under de kommande fem åren beroende på hur Autoenginuitys verksamhet presterar, skriver Opus i ett pressmeddelande. Den första betalningen om 10 miljoner dollar, cirka 93 miljoner kronor, finansieras ur Opus befintliga kassa.

Auto Enginuity är ledande inom avancerad fordonsdiagnostik för eftermarknaden och täcker 56 fordonsmärken, inklusive alla väsentliga amerikanska, europeiska och asiatiska bilmärken.

– Vi är nöjda med förvärvet av Auto Enginuity på grund av deras globala position som leverantör av avancerad fordonsdiagnostik för ett betydande antal bilmärken, och deras mjukvara som är den mest använda för att scanna krockskadade fordon på den amerikanska marknaden. Detta passar mycket väl ihop med våra befintliga produkter och tjänster inom IVS-divisionen, säger Lothar Geilen, CEO på Opus, i en skriftlig kommentar.